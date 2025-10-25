Ученые выяснили, как кошки нами манипулируют

Домашние кошки могут менять тональность мурлыканья в зависимости от ситуации: в частности, они мурчат на более высоких частотах, когда выпрашивают еду. Тем самым животные используют характерные вибрации для манипулирования людьми. Об этом стало известно из исследования ученых Сассекского университета.

Кроме того, производимые кошками звуки отличаются от урчания, когда они расслаблены или когда их гладят. По словам исследователей, мурлыканье голодных кошек обладает общими звуковыми сигнатурами со звуками, которые издают плачущие младенцы.

При этом в некоторых случаях при выпрашивании еды кошки мяукают, но в среднем они предпочитают использовать мурлыканье, поскольку считают его более приемлемым для людей. В понимании питомцев мяуканье можно расценить как грубое требование, в то время как мурлыканье служит более вежливой просьбой.

Люди, которые слышали «выпрашивающее» мурлыканье, отмечали, что оно воспринимается как более срочное и менее приятное по звучанию, передает сайт университета.

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что мурчание кошек помогает минимизировать появление сердечно-сосудистых заболеваний у их хозяев. По данным американских ученых, владельцы кошек в среднем на 30 процентов меньше страдали от инфарктов и инсультов в сравнении с обладателями других домашних животных.