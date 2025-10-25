Балконная герань для ленивых: как за ней ухаживать

Если вы хотите создать огромную композицию из герани, но на балконе пространство ограничено, попробуйте сорт Toscana Tammo. Автор канала «Сад Фрейи» пишет о том, что он низкорослый и компактный, к тому же отлично переносит воздействие солнца.

Высаживать лучше 5 растений в 10-литровый ящик, грунта для образования задуманного цветочного шедевра будет достаточно около 1,5-2 литров на один росток. Если вы решите выращивать из черенков и хотите получать цветущие растения летом, укореняйте их в январе-феврале. Прищипку делайте не позднее апреля, поскольку она замедляет цветение.

Поливайте регулярно, особенно если у вас балкон на солнечной стороне — грунт очень быстро здесь пересыхает. Для поддержания цветения подкармливайте минеральными удобрениями для цветущих растений каждые 10-14 дней. Вносите монофосфат калия в фазе бутонизации, чтобы цветение было ярче и обильнее.