Как обеспечить безопасность во время прогулки с собакой

В Москве действуют единые правила выгула собак, которые обязательны для владельцев животных всех пород. Основной принцип — обеспечение безопасности окружающих людей и животных во время прогулки.

Владельцам разрешается спускать собаку с поводка только в малолюдных местах. Кроме того, строго запрещено появляться с питомцем без поводка и намордника в торговых помещениях, общественном транспорте, на детских площадках, а также на территориях медицинских организаций и образовательных учреждений, включая детские сады и школы.

За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность. Штраф за выгул собаки без поводка составляет от 1500 до 3000 рублей. Если при этом животное не имеет необходимой прививки от бешенства, владельцу грозит дополнительный штраф в том же размере.

Несмотря на строгие правила, иногда случаются неприятные ситуации, когда собака (собственная, чужая или бездомная) может укусить человека или другое животное. В таких случаях важно знать, как правильно действовать.

Если укусила чужая собака

Если хозяин нарушил правила выгула и его собака причинила травмы другому человеку или животному, в первую очередь необходимо собрать информацию на месте происшествия. Следует получить контактные данные владельца и уточнить, вакцинировано ли животное против бешенства. После этого нужно обратиться в полицию и Государственную инспекцию по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии Москвы.

Пострадавшим людям следует незамедлительно направиться в травмпункт. Если укусили питомца, его необходимо отвести в государственную ветеринарную клинику. Записаться на прием к ветеринару можно онлайн через сервис «Запись к ветеринарному врачу» на портале mos.ru, а вызвать специалиста на дом — по круглосуточному телефону: +7 495 612⁠-12⁠-12.

Если владелец напавшей собаки покинул место происшествия, не оставив своих контактов, необходимо написать заявление в полицию. В нем следует указать адрес, дату нападения и другие известные детали. Записи с камер видеонаблюдения могут существенно помочь в расследовании. Для сохранения видеоархива с места инцидента нужно позвонить на горячую линию городской системы видеонаблюдения: +7 495 587⁠-00⁠-02 (работает круглосуточно). Оператору необходимо сообщить дату, время и адрес происшествия, после чего он предоставит номер заявки, который нужно будет передать сотрудникам полиции при оформлении заявления. Владелец собаки, напавшей на человека или другое животное, привлекается к административной ответственности, размер штрафа составляет от 10 до 30 тысяч рублей.

Если укусила бездомная собака

Если вас или вашего питомца укусила собака, не имеющая владельца, незамедлительно обратитесь в травмпункт или ветклинику. После этого важно сообщить в управу района о местонахождении агрессивного животного, чтобы его отловили и поместили в приют для бездомных животных.

Помощь хозяевам

Владельцам агрессивных собак, необходимо уделять особое внимание безопасности во время прогулок. Питомца следует выгуливать исключительно на поводке, а при необходимости надевать на него намордник. Важно помнить об индивидуальных особенностях характера животного и уделять достаточно времени его воспитанию.

Для коррекции поведения собаки рекомендуется обращаться к профессиональным кинологам и зоопсихологам. Получить консультацию специалиста государственной ветеринарной службы Москвы можно в любое время, позвонив по телефону: +7 495 612⁠-12⁠-12.

Внимание к своему питомцу и его правильное воспитание — основа безопасного взаимодействия собаки с окружающим миром и другими людьми.

