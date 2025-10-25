Что нужно немедленно убрать из интерьера

Первое впечатление на то и первое, что формируется сразу после входа в квартиру. Часто оно связано именно с визуальной составляющей интерьера. О том, что «дешевит» ваше жилье, рассказывает автор канала «DOMEO | РЕМОНТ КВАРТИР | НЕДВИЖИМОСТЬ».

Прихожая — это первое, через что мы попадаем в квартиру и судим о ней с точки зрения «уютности». Если на входе у вас тонны обуви и вещей, то никакая красота за дверью не спасет ваше жилье от разочарования. Более того, грамотный подход к хранению и освещение — это то, что сразу принесет в ваш дом эстетику.

Еще одна ошибка заключается в накоплении неисправных вещей. Треснувшее зеркало, сколотая чашка, скрипучая дверь — это те вещи, которые нужно либо ремонтировать, либо избавляться от них.

Несоблюдение единых правил и стиля для разных комнат превращает квартиру в сборную солянку. Совет: наличие единой концепции, цвета и материалов отделки при оформлении интерьера.

Искусственные цветы и пластиковый декор могут создать ощущение безвкусицы, а вот один элемент из натуральных материалов вас спасет. Зеркал и глянца тоже не должно быть много, — в противном случае ваша квартира будет выглядеть, как «казино». А репродукции известных картин — это признак того, что человек не обладает вкусом.

Еще один очень распространенный при оформлении интерьера совет — это наличие не одной роскошной люстры, а нескольких вариантов освещения. Попробуйте несколько сценариев освещения, ведь это и есть залог приятной атмосферы.