Как помочь комнатным растениям пережить осень

Осенью комнатные растения переживают весьма непростой период. Света становится гораздо меньше, воздух от батарей суше, а корни в прохладе подоконника работают хуже. Растения замедляют рост, так задумано природой. Важно им помочь провести это время с минимальным стрессом.

Чтобы им помочь, можно переставить горшки ближе к окну. Светолюбивым растениям нужна фитолампа хотя бы на 4-6 часов в день. Поливайте реже, но обязательно проверяйте, просохла ли почва. Вода должна быть теплой. Повысьте влажность воздуха: используйте поддоны с мокрой галькой, отодвиньте растения от батарей или включите увлажнитель. Крупные листья можно протирать влажной салфеткой.

Подкормки осенью нужны не для роста, а для поддержки. Вместо обычных удобрений используйте щадящие средства. Например, жидкий биогумус поддерживает микрофлору почвы. Аминокислотные комплексы помогают растениям синтезировать белок без лишней нагрузки. «Фитоспорин-М» можно использовать для профилактики грибка в почве.

Режим ухода зависит от вида растения. Орхидеям нужен рассеянный свет и теплый полив. Фиалки и бегонии требуют максимального света, но без опрыскивания. Крупнолистные виды, такие как фикусы и монстеры, нуждаются в протирании листьев. Суккуленты и кактусы осенью входят в период покоя: им нужно много света, минимальный полив и полное отсутствие подкормок. Цитрусовым без досветки не обойтись, отмечает канал «Ученый агроном».

