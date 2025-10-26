Просто бросьте в барабан: как комок фольги поможет при стирке

Кто бы мог подумать, но обычная пищевая фольга может заменить целый арсенал бытовой химии для стирки. Этот простой метод решает сразу несколько проблем: убирает статическое электричество, смягчает вещи и предотвращает появление серого налета.

Оказывается, фольга, будучи проводником, снимает статический заряд, который возникает при трении одежды в барабане. Она работает как натуральный антистатик, а также немного смягчает воду.

Использовать ее очень просто. Скомкайте 2-3 плотных шарика из фольги размером с небольшой мячик, бросьте их прямо в барабан вместе с бельем и стирайте в обычном режиме, отмечает канал «Почавкаем | Рецепты».

Но важно соблюдать несколько простых правил. Не кладите фольгу в отсек для порошка, только в барабан. Следите, чтобы шарики были плотными и не разворачивались. Меняйте их каждые 10-15 стирок, так как со временем они изнашиваются. С фольгой хорошо стирать полотенца, футболки и другое белье без сложных пятен. Вещи после этого становятся мягкими.

