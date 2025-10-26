В федерации кинологов назвали лучшие породы для детей

Пудели, кинг-чарльз-спаниели, мопсы и вельш-корги - породы, которые больше всего подойдут для детей, если ребенок уже взрослый, то можно рассмотреть французских бульдогов, шелти, лабрадоров и ретриверов. Об этом ТАСС рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий детям выгуливать собак потенциально опасных, список которых планируют расширить - туда могу попасть собаки, чей рост в холке превышает 30 сантиметров.

"Традиционно лучшими породами собак для детей считаются те, у которых есть набор трех определенных качеств: дружелюбие, уравновешенный характер, легкая обучаемость. Кроме того, рекомендуем обращать внимание на небольших животных, поскольку особей крупного размера подчас бывает сложно удержать даже взрослому человеку. К подобным породам можно отнести пуделей, кинг-чарльз-спаниелей, мопсов, вельш-корги пемброков, керн-терьеров и норвич-терьеров. Для детей более старшего возраста можно рассмотреть французских бульдогов, шелти, лабрадоров, золотистых ретриверов", - сказал Голубев.

В то же время он предупредил, что нельзя исключать индивидуальные особенности характера животного.

"Но в целом все перечисленные породы выводились как ласковые домашние компаньоны или сообразительные пастушьи, фермерские, которые легко обучаются", - сказал глава федерации.

Голубев подчеркнул, что главную ответственность за собаку, которую заводят для ребенка, все равно несут взрослые, поскольку именно они будут выступать гарантом безопасности.