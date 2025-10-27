Осторожно, хищник в засаде: почему кот нападает на ноги

Вы стали замечать, что ваша кошка стала внезапно атаковать ваши ноги? На самом деле, это довольно частая проблема, но за ней почти никогда не стоит злоба или месть. Чаще всего так проявляются охотничьи инстинкты, скука или даже сигнал о стрессе.

Оказывается, кошка воспринимает наши ноги как идеальную добычу, поскольку они движутся, как самая настоящая дичь. Мы и сами часто невольно поощряем это, играя с котенком рукой. Он тогда еще запомнил, что человек — большая живая игрушка.

Важно понять причину атаки. Молодые кошки чаще всего нападают из-за игрового азарта: прыжок из засады, обхват лапами и неглубокие укусы. Если же ваш питомец шипит, прижимает уши и отстраняется, это говорит о страхе, отмечает канал ikoshkiru — Мир кошек.

А бывает и так, что кошка, возбужденная видом сородича за окном, может выплеснуть накопленную агрессию на ваши ноги, как на ближайший движущийся объект. Внезапный укус во время ласки часто означает перевозбуждение. А если такое поведение появилось у взрослого животного внезапно, это может быть криком о помощи из-за боли, например, от артрита или проблем с зубами.

Как правильно реагировать? Только не убегайте, это включит у кошки инстинкт преследования. Замрите на месте, а затем спокойно создайте барьер или просто выйдите из комнаты. Научите своего питомца расходовать энергию более спокойно, например, через игры с удочкой-дразнилкой. Сделайте его место интереснее: установите полки для лазания, предложите разные когтеточки и интерактивные кормушки. Надо чтобы ваш пушистый кот запомнил раз и навсегда: руки и ноги — не игрушки.

Ни в коем случае не ругайте, а уж тем более не бейте своего питомца. Это только усилит его страх и тревогу. Если ваша кошка стала часто и агрессивно на вас набрасываться, это повод для тревоги. Обратитесь за помощью к ветеринару или зоопсихологу.

