День алабая в Туркменистане. Как в стране разводят собак этой породы?

День алабая отмечают в последнее воскресенье октября в Туркменистане. Национальным праздник стал четыре года назад. Эта порода-символ — одна из самых древних на Земле. Ей ставят памятники, а за здоровьем собак тщательно следят, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Хасид.

От знакомства с разведением алабая до выставок картин, скульптур и ковров. Туркменский алабай — одна из самых древних пород собак на Земле. Ей от четырех до шести тысяч лет. Поэтому национальный праздник — это многодневная эстафета.Кинологи участвуют в смотре-конкурсе. Это самая зрелищная часть праздника. Жюри оценивает телосложение собак, их грацию и характер. Для этого четвероногих выводят на смотровую площадку, затем они преодолевают полосу препятствий.

Шамухаммед Ярмухаммедов, кинолог Международной ассоциации «Туркменские алабаи»:

«Если начинать дрессировку с самого раннего возраста, они очень легко обучаются. Дрессировка проводится рано утром на голодный желудок. Занятия включают в себя преодоление препятствий и отработку базовых команд. После проводится тщательный уход и чистка собак».

Эти четвероногие красавцы еще щенки, а уже символ национальной истории и гордость туркменов. Поэтому и внимание к ним особенное. За здоровьем следят с первых дней жизни, проводят профилактику, диагностику, а если понадобится, получают помощь первоклассных врачей. Особое внимание уделяется питанию. Здесь манная каша с мясным фаршем и ржаным хлебом, молочные продукты. Рацион строго чередуется.

Мекан Чарыев, ветеринар Международной ассоциации «Туркменские алабаи»:

«Мы уделяем огромное внимание здоровью наших алабаев. Ежедневно проводим осмотры, следим за самочувствием и строго контролируем, чтобы их рацион был сбалансированным, богатым белком и витаминами».

Разведение туркменских алабаев находится под государственным контролем. Работа строго в специализированных питомниках.

Лучшие алабаи становятся бесценным дипломатическим подарком. В 2017 году Гурбангулы Бердымухамедов подарил такого щенка Владимиру Путину.

Для Турменистана алабай — это больше, чем собака. Это сторож, защитник, а еще верный друг.