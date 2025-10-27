Агроном дала советы по выращиванию хурмы дома

Садовод и агроном Екатерина Косолапова дала рекомендации по выращиванию хурмы в домашних условиях.

В беседе с 360.ru эксперт отметила, что после очистки от мякоти и обработки в слабом растворе марганцовки косточки следует завернуть во влажную марлю и убрать в холодильник на полтора-два месяца.

«Держать в холодильнике при температуре нижней полки — +4...+5 °С. Это значительно улучшит прорастание семян и естественным образом сымитирует зимовку», — сказала Косолапова.

После холода для ускорения прорастания ростков можно слегка потереть их боковые поверхности наждачной бумагой или о пилку для ногтей, добавила агроном.

