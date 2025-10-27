Три необычные находки, которые упростят жизнь на кухне

Иногда для салата или соуса нужна всего тонкая струйка майонеза. Чтобы получить ее, сделайте маленькое отверстие штопором в старой крышке от банки и накрутите ее вместо обычной. После использования просто верните стандартную крышку на место и убедите упаковку в холодильник.

Для любителей вязания есть бюджетный способ сделать спицы. Возьмите палочки для суши, заострите их концы с помощью точилки для карандашей и покройте лаком для ногтей. Это защитит пряжу от зацепок. Такие спицы легко заменить в случае поломки, отмечает канал «1001 ИДЕЯ ДЛЯ ДОМА».

Чтобы организовать хранение рулонов фольги, пленки и пергамента, используйте пустую двухлитровую коробку из-под сока, предварительно срезав с нее верхнюю часть. Этот простой органайзер займет минимум места и поможет держать кухню в порядке.