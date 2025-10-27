Как быстро сделать генеральную уборку

Часто после генеральной уборки остаются разводы на стеклах и разводы, а кухня не сияет чистотой. Проблема в том, что мы используем привычные, но не всегда эффективные методы. Несколько простых хитростей помогут справиться с самыми сложными задачами.

© ГлагоL

Чтобы избавиться от накипи в чайнике и освежить посуду, вскипятите воду с двумя столовыми ложками соды. Стеклянные поверхности и зеркала заблестят без разводов, если протереть их скомканной газетой, смоченной в растворе уксуса и воды в пропорции 1:1. А слой соли, оставленный на ночь на пригоревшей сковороде, утром легко снимет нагар вместе с запахом гари, отметила Марина Жукова в своем блоге.

Но главный секрет идеальной уборки — одно универсальное средство. Смешайте в равных пропорциях средство для мытья посуды и столовый уксус (6% или 9%). Уксус смягчает химический состав, но усиливает моющую способность, отлично справляясь с жиром и известковым налетом. Этой смесью можно безопасно мыть даже хрусталь и стекло без разводов, а также вернуть блеск кранам, кастрюлям и плите.

«ГлагоL» ранее рассказал, как не тратить на уборку все выходные, а освободить время для себя любимой. Здесь перечислены несколько лайфхаков, которые позволяют поддерживать чистоту без особых усилий.