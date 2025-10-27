Простые правила от опытных садоводов по уходу за гортензией

Чтобы гортензия радовала пышным цветением, эксперты советуют соблюдать пять простых правил, но их вполне можно адаптировать под свои условия.

© ГлагоL

Конечно, желательно высадить куст на солнечном месте, где он будет на солнце целый день. Однако если такого места нет, подойдет участок, который хорошо освещается хотя бы в первой половине дня. Гортензии, посаженные в такой полутени, тоже успешно цветут.

Гортензия любит кислую почву. Хотя в питомниках ее часто выращивают в чистом верховом торфе, в саду такой грунт может пересохнуть. Лучше всего составить собственный субстрат из торфа с компостом и обычной садовой земли. Кислотность можно поддерживать, поливая слабым раствором электролита, отмечает канал «Посад».

Посадочную яму рекомендуется копать достаточно большую, особенно если земля на участке плотная. Это даст корням пространство для роста. Что касается подкормок, вместо дорогих пролонгированных удобрений можно использовать более доступные аналоги, которые не вымываются при частом поливе.

Гортензия очень влаголюбива и нуждается в регулярном поливе, чтобы земля всегда оставалась влажной. Сохранить влагу помогает мульчирование. Вопреки распространенному совету, для этого необязательно искать именно хвойные иголки. Подойдет щепа, кора, листья или солома — главное, чтобы мульча не была пластиковой или известковой.

Таким образом, главное — понять принципы: много света, кислая почва, влага и питание. А воплощать их в жизнь можно гибко, исходя из своих возможностей.