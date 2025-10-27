Как выбрать качественную розетку

Качественную розетку надо покупать не только из-за удобства, но и безопасности. После ухода с рынка многих проверенных брендов их место заняли недорогие аналоги. Их внешний вид часто обманчив. Корпус дешевых розеток может быть настолько хлипким, что гнется в руках.

© ГлагоL

При выборе розетки важно знать тип подключения проводов. Винтовые зажимы требуют ювелирной точности. Слабо затянутый контакт начнет греться и может привести к возгоранию. В качестве альтернативы рассмотрите систему Push-and-Pull, где провод просто вставляется до щелчка. Это не только удобнее, но и безопаснее, особенно если в доме есть дети. Контакты в таких моделях полностью скрыты.

Для современных гаджетов с крупными блоками питания практичнее розетки с наклонной контактной группой. Они не перекрывают соседние гнезда и снижают нагрузку на кабель — при случайном задевании шнура вилка просто выскочит, а не сломает розетку, поясняет канал «Стеклянная сказка».

Кроме того, в розетках должны быть защитные шторки от детей и направляющие канавки, помогающие подключить устройство даже в темноте. Ни в коем случае не покупайте модели с керамическим основанием. Этот хрупкий материал может треснуть при механическом воздействии, что нередко приводит к короткому замыканию и пожару.