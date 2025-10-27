Кусты и деревья растут так, как мне надо: стригу редко, предпочитаю другие методы

Большинству людей более понятно, как расставить мебель в маленькой квартире или вместить все вещи в единственный шкаф, но вопрос размещения большого количества растений на крохотном участке вызывает растерянность.

На самом деле все очень просто и не требует каких-то серьёзных усилий. Поэтому допускаю, что кто-то мой рассказ посчитает банальностью, так как все и так очевидно — раз маленький участок, то или сажай меньше, или стриги чаще:)) Ну да, возможно. Но стричь не люблю. Особенно деревья. Мне их очень жалко:) И если плодовые стричь приходится при неправильном росте веток и риске разлома во время плодоношения, то остальные деревья я стараюсь не стричь вообще. А крону кустарников почти не стригу из-за своей сильной нелюбви к «парковой приглаженности и причёсанности» в частных садах. Считаю, что всеми этими стриженными шариками да пирамидками можно и в сквере полюбоваться, а на собственном участке должно быть более… по-разгильдяйски, что ли...

Но иногда приходится. Причин несколько, это и «купил хомячка, который вырос в медведя», и собственная безалаберность, когда не просчитываешь на несколько лет вперёд, и вынужденные изменения ландшафта участка, связанные со строительством, и желание освободить место для кого-то «новенького, но очень миленького». И с этими причинами можно столкнуться не только на маленьких участках.

Допустим, на старом участке, который был ровно в четыре раза больше нынешнего, я также практиковала уплотнённые посадки, состоящие из нескольких ярусов. Причина в жаре летом, так как в загущенных посадках была хоть какая-то вероятность сохранения влаги.

Но вернусь к маленьким участкам и размещению на них крупных деревьев и кустарников. Абсолютное большинство крупных кустарников я формирую в виде многоствольного деревца. Это касается и плодовых, таких как персики, гранаты, инжир или фундук. Но просто «оголить ноги», состригая нижние ветки, на маленьких участках недостаточно, нужно ещё и стянуть близко друг к другу стволы, чтобы они занимали как можно меньше места, а в некоторых случаях не разваливались при дожде, снеге или ветре.

Сейчас продаётся множество опор для растений, подвязок, стяжек и прочих приспособлений, но я люблю, когда все в одном стиле, а в продаже чаще всего приспособления для различных нужд отличаются и по внешнему виду. И я стала делать так.

Материалы и инструменты

Садовый шлангПроволокаРазличные секаторы и садовые ножницы

Ход работ

В этом году будет три года, как я посадила большинство своих деревьев и кустарников. С некоторыми ошиблась при выборе места. А некоторые сами выросли не там, где надо.

Покажу на нескольких примерах. Начну с розмарина и бирючины, которые развалились на центральной дорожке и мне надо было с этим что-то делать:

Терпела я до июля, потом не выдержала и взяла в руки пару секаторов.

Сначала я безжалостно выстригла все ветки розмарина, лежащие на земле, потому что, если они дадут побеги, куст превратится в осьминога.

Потом состригла все нижние боковые ветки на бирючине, оголив ей «ноги» на нужную мне высоту.

«Бритьё ног» положение не спасло, конечно. Крона бирючины все равно склонялась на дорожку, а розмарин после выстригания лежащих веток стал кривым и кособоким…

Нужно было стягивать стволы. Что всегда находится под рукой? Проволока и пластиковые стяжки врезаются в кору и вредят растениям, а тканевые подвязки меня бесят. Под рукой ещё всегда имеется садовый шланг, которым уже не пользуешься, а он так и валяется где-то в сарае...

Такой способ хорош тем, что шланг не вредит растениям, а проволока, пропущенная внутри, не позволяет «сжиматься и разжиматься» при высокой и низкой температуре, вдобавок с проволокой проще соединить концы.

Если кустарники с большим количеством стволов, то такие «кольца» из шланга можно просто надевать и не крепить ни к каким опорам, ветки сами растягивают кольцо, не позволяя ему свалиться.

То же самое я делаю и на деревьях, если имеется такая необходимость.

Допустим, вырос у меня кустом персик возле самой калитки. Ни пройти, ни проехать, если оставить как есть… В первый же год я вырезала все лишние побеги, оставив три ствола.

Персики настолько пластичны и так быстро растут, что их можно формировать как угодно, даже в самых причудливых формах. Поэтому, чтобы он не мешал на проходе, я его с первого года сильно притягивала к забору, формируя, пусть и не как пальметту, но по очень схожему принципу. Сейчас стволы уже сами по себе, без подвязывания, растут так, как мне нужно, а вот крону приходится стягивать.

После сбора персиков буду выстригать все ветви, которые растут внутрь. Здесь я не жалею дерево, так как излишняя загущенность у персиков чревата курчавостью.

Рябину, растущую на участке, мне просто жалко стричь, у нас это экзотика...

А гранат пока не дорос до такого кольца, у него лишь небольшое колечко, за которое я его подтягиваю ближе к забору.

Те кустарники, которые ещё молодые, не «окольцовываю», но заранее формирую, подготавливая на будущее.

Такое формирование кустарников позволяет сделать многоярусные посадки, а «окольцовывание» деревьев и экономит место, и позволяет создавать самые причудливые формы стволов. Через год-два такие кольца уже не нужны, их можно снять или передвинуть на новое место, так как растения послушно повторяют раз заданную форму и растут так, как требуется нам, а не им.:)

Автор статьи:

Bernata

Материал размещен на сайте 7dach.ru, в

конкурсе садовых мастер-классов с призами от Kärcher