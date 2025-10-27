Когда выгоднее всего покупать украшения на Новый год

Россияне уже с октября начали готовиться к Новому году. За последний месяц был зафиксирован рост продаж искусственных елок, причем предпочтение отдается не слишком дорогим моделям. Так, главный новогодний атрибут со средней ценой 7,5 тысячи рублей стали покупать чаще на 30 тысяч процентов, а со средним ценником в шесть тысяч рублей — на 4,8 тысячи процентов, передает Telegram-канал Shot. Действительно ли наступила пора выгодной подготовки к Новому году и как в скором времени изменятся цены на прочие праздничные элементы декора, «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Александра Разуваева.

Эксперт рассказал, что в свете ажиотажа вокруг новогоднего декора существует рынок альтернативных инвестиций — он предложил покупать советские елочные игрушки.

«Перед Новым годом этот рынок активизируется. Купив советские елочные игрушки сейчас, через два месяца вы сможете их продать намного дороже. Они уже не производятся, поэтому имеют ценность и растут в цене», — объяснил аналитик.

Что касается елок, а также новогоднего декора для дома и подарков, то сейчас действительно целесообразно задуматься об их покупке. Перед самим праздником цены на все это, утверждает собеседник «ВМ», будут астрономическими.

«И дело не только в декоре и елках. Перед Новым годом сильно дорожают красная икра, игристые вина и даже селедка. Правда, в этом году у нас сильный рубль, и не факт, что импортные товары прибавят в цене к празднику», — добавил аналитик.

По его словам, спрос (а вместе с ним и стоимость товаров) растет, потому что многие люди совершенно внезапно для себя вспоминают, что Новый год уже на носу.

«Ценники увеличиваются в зависимости от того, где продаются товары. Если брать магазины, то в них стоимость елок, декора и прочего ближе к главной ночи года растет на 20–30 процентов», — предупредил Разуваев.

Если же покупать игрушки, гирлянды, подарки и многие другие атрибуты на площадках для размещения объявлений, то на них рост цен к Новому году может быть совершенно непредсказуемым, отметил эксперт.

