Три копеечных средства, которые вернут ванне белизну за 20 минут

Вернуть ванне белизну можно всего за 20 минут без дорогой химии и риска повредить эмаль. Для этого понадобятся два копеечных средства.

© ГлагоL

Самодельная смесь из жесткого стирального порошка с абразивными гранулами и борной кислоты отмывает даже самую застарелую грязь. На 350-400 граммов порошка нужен один пакетик кислоты. Смесь хранят в банке с дырочками в крышке. В первую очередь обдайте ванну горячей водой. Часть смеси насыпьте в слив для профилактики засоров, а остальное распределите по всей поверхности. Через 20 минут пройдитесь по ней мягкой металлической салфеткой, которая не царапает эмаль. В самом конце все тщательно смойте горячей водой.

С засорами эффективно справляется сода с уксусом. Засыпьте в слив стакан соды, залейте уксусом и закройте крышкой, а через десять минут промойте кипятком.

С желтым налетом отлично справляется обычная зубная паста. Ее наносят на пятно на десять минут, а затем счищают щеткой. Если устали от вечных засоров, то купите силиконовую сеточку для слива. Она эффективно собирает волосы, отмечает Марина Жукова в своем блоге.

Как писал «ГлагоL», очистить санузел тоже можно без дорогой химии, а подручными средствами, которые стоят копейки.