Дизайнер рассказал, как преобразить квартиру с помощью освещения

Добавить больше тепла и уюта помогут подвесы над обеденной зоной и бра над кроватью. Об этом «Газете.Ru» рассказали руководитель проектного отдела бренда премиального освещения Fluorite Анжела Пшихачева и основатель студии дизайна, дизайнер интерьера и комплектации Planirovka Home Яна Кочетова.

© Freepik

«Если хочется больше тепла и уюта, его легко можно привнести с помощью света: достаточно установить подвесы над обеденной зоной, разместить бра над кроватью, добавить верхнюю подсветку, поставить в рабочую зону декоративную настольную лампу, а рядом с любимым креслом установить торшер», — заявила Пшихачева.

Она отметила, что любой новый светильник выделяет и функциональную зону в квартире. Тем, кто хочет создать собственное безопасное пространство, эксперт рекомендовала использовать вертикальный свет в виде торшеров и бра. Она посоветовала присмотреться к изделиям, состоящим из натуральных материалов, — минералов, камня, дерева, керамики, текстиля, металла.

Пшихачева обратила внимание, что при выборе ламп нужно учитывать, что свет бывает холодным и теплым. По ее словам, первый в 4000 кельвинов подходит для офисов и общественных мест, когда требуется быть бодрым и активным, но в квартире он может пригодиться только за рабочим столом. Эксперт объяснила, что в других комнатах он ощутимо помешает полноценному отдыху и восстановлению сил, зато теплый свет с температурой 3000 кельвинов создаст дополнительный уют. Она также отметила, что количество кельвинов всегда указывается на упаковке лампы.

Пшихачева рекомендовала избавиться от импульсного излучения.

«Светильник с импульсным излучением будет вызывать усталость, провоцировать бессонницу, раздражительность, депрессию. Чтобы проверить безопасность ламп, нужно включить камеру телефона и навести на светильник. Если в процессе съемки он мерцает или мигает, такую лампу покупать не нужно», — заявила она.

Эксперт также отметила, что важно учитывать размеры помещения — общую площадь и высоту потолков. Пшихачева объяснила, что в комнатах с низкими потолками и скромным метражом крупные и увесистые люстры будут смотреться неуместно: чем меньше площадь, тем миниатюрнее должен быть потолочный светильник. Чтобы немного «приподнять» стены, она посоветовала украсить их бра с направленным вверх светом.

Дизайнер интерьера Яна Кочетова рассказала, что многоуровневое освещение помогает добиться глубины и динамики в квартире. Она заявила, что многослойность должна быть продуманной и естественной: когда каждый источник света имеет свою задачу и работает с другими.

«Первый уровень — базовое освещение (встроенные или накладные светильники для равномерного светового фона), которое должно быть мягким. Второй уровень — акцентный свет (трековые системы и бра) для выделения архитектурных элементов. Третий уровень — декоративное освещение (люстры, торшеры, настольные лампы и скрытая подсветка)», — объяснила эксперт.

До этого дизайнер рассказала, как визуально увеличить комнату без больших затрат.