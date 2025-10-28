Кошку или собаку: кого дешевле содержать дома

Ежемесячные расходы на содержание кошек у россиян в среднем ниже, чем на собак. Наиболее распространенная сумма затрат на кошек составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, в то время как большинство владельцев собак тратят более 5 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам опроса, кошек в домах россиян больше, чем собак: 56% респондентов держат дома кошку, а еще 17% - и кошку, и собаку. Только собака есть у 14% опрошенных.

Большинство владельцев кошек (39%) тратят в среднем в месяц на питомца от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Большинство владельцев собак (46%) - расходуют на своих питомцев в среднем более 5 тыс. рублей в месяц.

Основная статья расходов для владельцев животных - это питание, указали 70% респондентов. На втором месте оказались траты на здоровье питомцев (25%), на третьем - предметы гигиены и ухода (5%). Большинство участников опроса (56%) покупают товары для своих питомцев онлайн.

В опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов из числа клиентов банка.