Зачем держать соду в морозилке: хитрости опытных хозяек

Опытные хозяйки часто хранят обычную пищевую соду в морозилке, и на это есть несколько веских причин. В первую очередь, сода прекрасно нейтрализует неприятные запахи, например, от рыбы или специй. Достаточно поставить в морозилку открытую коробку, и она будет работать как натуральный поглотитель ароматов.

Кроме того, сода снижает влажность, а также предотвращает образование льда и снега на стенках. Это помогает дольше сохранять замороженные продукты, особенно овощи и фрукты. Перед заморозкой их можно обработать раствором соды для удаления грязи и пестицидов.

С ней можно отмыть все, что угодно. Она действует как абразивное средство, так и дезинфекционное. Можно просто пройтись по всем поверхностям влажной тряпкой с содой, отмечает канал «Почавкаем | Рецепты». Если в морозилке есть металлические детали, паста из соды и воды легко очистит их от ржавчины.

