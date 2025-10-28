Природные материалы, которые подчеркивают эстетику современных интерьеров

В современном дизайне все чаще используются камень, дерево, мрамор, травертин, ротанг, лен, хлопок и глина. Популярность этих материалов объясняется стремлением к естественности, долговечности и тактильности. Люди устают от «пластикового» окружения, и ищут дома контакт с природой — через текстуру, цвет и ощущение фактуры под рукой.

Например, камень и дерево стали не только элементами отделки, но и выразительными акцентами в мебели и декоре: популярны столешницы из камня, цельные спинки кроватей из шпона или массива, фрезерованные панели. Для дизайнеров природные материалы привлекательны еще и тем, что каждый элемент уникален по рисунку и фактуре, а этого невозможно добиться с имитациями.

Текстура природных материалов задает глубину и ритм предмета: камень добавляет монументальности, дерево — тепла и уюта, лен и шерсть — мягкости. В наших проектах мы часто используем контрасты: гладкий шлифованный мрамор рядом с шероховатым деревом или структурной штукатуркой создает баланс между чувством «современности» и «живым присутствием».

Такой прием мы, например, применили в спальне нашего проекта таунхауса. Использовали сразу несколько натуральных материалов: мрамор, шпон ореха, лен и рогожку.

Природные материалы экологичны не только потому, что они «естественные», но и потому что служат десятилетиями, не требуя частой замены. Камень и дерево при правильной обработке становятся устойчивыми к износу, а ткань из льна или хлопка может быть переработана. Использование натуральных материалов способствует здоровому микроклимату: дерево «дышит», штукатурки на минеральной основе регулируют влажность, текстиль из натуральных волокон не накапливает статическое электричество.

Мы живем в мире, где нет нужды искать компромиссы: можно брать все лучшее и от натуральных материалов, и от искусственных. Например, достаточно часто мы сочетаем в проектах керамогранит и натуральный камень. Именно так поступили в ванной комнате: использовали натуральный мрамор в зоне ванны, а на полу положили матовый керамогранит. Сама ванна тоже из натурального камня.

Пример: танухаус на набережной.В этом проекте мы добивались баланса роскоши, которую дают натуральные материалы, с практичностью искусственных покрытий.

В ванной комнате за зеркалами — шпон ореха, сама ванна из натурального камня, а вот на полу — матовый керамогранит. Из керамогранита, но уже глянцевого, сделана тумба. Раковины выполнены из искусственного камня (акрила).

В спальне мы также соединили сразу несколько материалов: телевизор висит на панели из керамогранита (искусственный материал), а стена за ним из натурального шпона.

Зону для сна хотелось собрать из максимально натуральных материалов: рогожка, лен, натуральный шпон и натуральный мрамор. На полу — паркетная доска.

Экспертное мнение Екатерины Мищенко, СЕО студии дизайна EMi Home

