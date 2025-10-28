Четыре ошибки в обустройстве балкона

Если раньше балконы и лоджии считались лишь дополнительной площадкой для сушки белья, хранения зимнего инвентаря и разного хлама, то теперь это зачастую — зона для релакса, уютная и функциональная. Но далеко не всем по силам грамотно организовать пространство на минимуме квадратных метров. Дизайнер интерьера и архитектор с 20-летним опытом работы Мария Боровская в беседе с WomanHit призналась, что даже профессионалы порой воспринимают балкон как камень преткновения.

© Unsplash

Она перечислила основные ошибки в дизайне этот мини-помещения, а заодно объяснила, как их не допускать или устранить.

1. Игнорирование стороны света

«Расположение балкона определяет ключевые моменты его дизайна. Южные и северные балконы нужно оформлять по-разному, начиная с растений для мини-сада и заканчивая общей концепцией организации пространства. На северной стороне, при дефиците света, нежелательно ставить темную мебель — лучше выбрать светлую или яркую», — говорит эксперт.

Тем временем на балконе, где много солнца, важно озаботиться защитой от активных, а порой и агрессивных лучей. Она станет щитом и для горшечных живых растений, которые любят находиться в тени.

2. Нерациональное использование пространства на маленьком балконе

Хорошо, когда места много — можно забыть об ограничениях и купить все, что нравится. Но если балкон небольшой, нужно соблюдать ряд правил. Вот несколько полезных идей и советов, которые помогут оформить стильную и удобную зону отдыха.

Вьющиеся растения и вертикальные конструкции

«Установите решетку или шпалеру на стене, чтобы побеги могли подниматься вверх. Это не только украсит ваш балкон, но и создаст приятный эффект зеленого уголка. Используйте принцип вертикальных посадок: такое решение позволит сэкономить пространство, добавляя в интерьер природные элементы», — продолжает дизайнер.

Полки и стеллажи

Закрепите на стенах полки для размещения горшечных растений, светильников и декоративных предметов. Это поможет освободить пол и обеспечит интересный визуальный акцент. Купите многофункциональные стеллажи, которые могут служить как для хранения, так и для украшения интерьера. Особенно радует глаз комбинация растений и полезных вещей.

Крюки и кронштейны

Повесьте крючки для складных стульев и шезлонгов, чтобы легко убирать мебель, когда она не нужна. Если у вас есть детский велосипед или самокат, можно использовать специальные кронштейны для их крепления. Такой подход сделает балкон более организованным и аккуратным.

Функциональность

Можно оборудовать скрытые места для хранения, установить ящики или шкафчики под полками. В них вы будете держать инструменты, удобрения и другие необходимые вещи. Для балкона маленькой площади выбирайте удобную складную мебель — она не займет много места.

3. Отказ от декора и освещения

Балкон должен быть не только удобным, но и красивым. Пустые стены смотрятся скучно, поэтому лучше разместить на них картины, зеркала и другие симпатичные детали. Это добавит уюта и визуально расширит пространство. Добавляет очарования и подсветка помещения — она сделает балкон привлекательным в вечернее время. Поскольку каждый квадратный сантиметр здесь ценен, рекомендуется использовать настенные уличные светильники или портативные беспроводные модели. Вместо громоздких и ярких прожекторов лучше повесить несколько компактных источников света теплого спектра. Не забывайте и о свечах, которые привнесут нотку романтики в летние ночи. Правильное освещение даст возможность наслаждаться «балконной жизнью» даже после наступления темноты.

4. Неправильная подготовка балкона к зиме

В преддверии холодного сезона важно переоборудовать балкон для холодов. В первую очередь, делаем уборку. Освободите пространство от листьев, грязи и мусора, чтобы избежать гниения и образования плесени. Особенно это важно, если балкон не застеклен. Далее займемся цветами и мебелью. Ту, что может не пережить зиму, лучше накрыть чехлами или убрать в другое помещение. Позаботьтесь и о растениях: проведите осеннюю обрезку, переставьте их в комнату.

Удостоверьтесь, что лоджия или балкон надежно защищены от влаги, снега и сквозняков: окна и двери плотно закрываются, а дренажные отверстия свободны от блокировок, чтобы влага могла стекать. Неплохо бы утеплить помещение, чтобы на нем было комфортно находиться и при минусовой температуре.

«Рассмотрите возможность обустройства дополнительной теплоизоляции, постелите на пол коврик или специальное покрытие для сохранения тепла. Добавьте в интерьер гирлянды или тематическое освещение, чтобы бывать здесь даже в холодную погоду. Подумайте о переносном обогревателе или электрическом камине для максимального комфорта», — заключает Мария Боровская.

Ошибки в обустройстве балкона могут привести к разочарованию. Но их легко исправить с помощью освещения, компактной мебели и живых растений. Это превратит пространство в милый уголок и позволит в полной мере реализовать его потенциал.