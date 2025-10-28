В Роскачестве предупредили об опасности популярного предмета интерьера

Некоторые виды ароматизаторов для дома могут выделять вещества, которые опасны для здоровья.

© Unsplash

Об этом говорится в сообщении Роскачества, которое ссылается на исследование организации 60 Millions de Consommateurs, передаёт NEWS.ru.

Речь прежде всего идёт о формальдегиде, бензоле, этилбензоле, фурфуроле, стироле, толуоле и ацетальдегиде. Уровень их содержания, пояснили в Роскачестве, может превышать допустимые нормы для качества воздуха в помещениях.

При горении ароматических палочек и конусов, которые поджигают для создания приятного запаха, материалы не только выделяют токсичные вещества, но и производят микрочастицы в больших количествах, — говорится в сообщении. — Эти мельчайшие частицы могут попадать в легкие и через кровеносную систему наносить ущерб организму".

В этой связи специалисты рекомендуют использовать аромадиффузоры с палочками в качестве наиболее безопасного способа ароматизации дома.

Кроме того, Роскачество советует избегать благовоний и быть осторожным с эфирными маслами. Также важно регулярно проветривать помещение и внимательно изучать состав каждого ароматизатора перед использованием.

