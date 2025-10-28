Зоопсихолог Капустина: кошки не сразу идут на новую лежанку

RT на русском

Зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что кошки не сразу принимают новую лежанку из-за незнакомого запаха.

Зоопсихолог объяснил, почему кошки не спят на новой лежанке
«Других, наоборот, не устраивает, что, если лежанка плоская, они не чувствуют себя в безопасности», — заявила эксперт в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, общительные кошки скорее всего предпочтут проводить время рядом с хозяином, потому что выбор этих животных зависит только от их характера.

