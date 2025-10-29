Как обустроить квартиру для сдачи посуточно

Чтобы подготовить квартиру для сдачи в аренду посуточно, важно учитывать ряд правил. О них «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе платформы Авитo Путешествия.

По словам экспертов, качественные фотографии — один из главных инструментов для привлечения гостей и повышения доходности жилья.

«Создайте в квартире 2–3 визуальных акцента продуманных зон, которые будут выгодно смотреться в объявлении. Это может быть уютный уголок для завтрака, стильное рабочее место или комфортная зона отдыха с диваном и пледами. Чтобы такие зоны выглядели привлекательно, уделите внимание деталям: добавьте текстиль, элементы декора или комнатные растения. Фотографируйте квартиру при естественном свете — это поможет передать атмосферу и вызвать больше доверия у гостей, что в итоге повысит число бронирований», — рассказали эксперты.

Еще одно важное правило для таких квартир — гибкое зонирование.

«Возможность быстро менять «планировку» квартиры позволяет адаптировать ее под запросы различных целевых групп: от пар и семей с детьми до деловых путешественников, повышая универсальность предложения. Этот принцип реализуется через использование модульной и трансформируемой мебели, например, диванов-кроватей или складных столов. Для семей могут быть предусмотрены дополнительные стулья-пуфы или легко устанавливаемые защитные барьеры для детей», — рекомендуют специалисты.

Эксперты указали, что подготовка квартиры между заездами непосредственно влияет на восприятие качества и на рейтинг объекта. Можно выделить отдельный шкаф или отсек для чистого постельного белья, полотенец и маркированных контейнеров с моющими средствами — это упрощает работу персонала и снижает риск ошибок. Обязательный элемент — подробный чек‑лист для клининга с поэтапными проверками всех зон: санузел, кухня, спальни, освещение и техника.

«Кроме того, полезно держать под рукой набор для быстрого устранения мелких неисправностей (запасные лампочки, базовые инструменты, средства от пятен). Такая организация сокращает время подготовки, помогает поддерживать постоянный уровень чистоты и снижает вероятность задержек при заездах, что положительно сказывается на загрузке и отзывах», — подчеркнули они.

Сон — ключевой фактор для полноценного отдыха во время поездки. Оптимальный набор включает матрас средней жесткости, несколько подушек разной плотности и качественное постельное белье. Плотные шторы блэкаут и меры звукоизоляции (ковры, уплотнители на дверях) уменьшают световой и шумовой фон, что делает пребывание гостей комфортнее.

«Включение продуманных удобств в квартиру для посуточной аренды способствует повышению комфорта гостей и упрощает их пребывание. Акцент следует делать на решениях, которые действительно полезны и ожидаемы. Установка бесключевого замка с возможностью генерировать коды позволяет гостям заселяться самостоятельно и безопасно. Стабильный и высокоскоростной Wi-Fi является важным элементом комфорта. Размещение универсальных USB-C и USB-A портов у кроватей или в общих зонах помогает решить вопрос с зарядкой гаджетов», — посоветовали эксперты.

Добавление небольших, но продуманных деталей способствует созданию приятного впечатления. Это может быть приветственная вода, набор с кофе, чаем и небольшими снеками, возможно, с учетом локальных продуктов.