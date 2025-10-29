Адвокат объяснил, как бороться с соседом с синдромом Плюшкина

Жители дома на 5-й Кожуховской улице в Москве пожаловались на соседку, которая скопила в квартире горы мусора. В забитом доверху «ароматным хламом» помещении еще проживали девять кошек. «Вечерняя Москва» узнала у члена Общественной палаты города Москвы и почетного адвоката России Дмитрия Краснова, как бороться с такими соседями или родственниками и можно ли признать их недееспособными.

© Вечерняя Москва

Куда жаловаться на такого соседа

Согласно закону, жители многоквартирных домов обязаны соблюдать санитарные нормы. При их нарушении соседи могут обратиться с жалобой в жилищную инспекцию или к участковому, рассказал юрист:

В пункте 4 статьи 30 Жилищного кодекса РФ указано, что собственники жилых помещений обязаны следить за своим жильем, соблюдать порядок и не нарушать покой соседей. В пункте 4 статьи 17 сказано, что жильцы должны соблюдать интересы соседей, меры пожарной безопасности и санитарно-гигиенические нормы. Если сосед нарушает перечисленные нормы права, то можно обратиться в жилищную комиссию, которая должна проверить условия жизни этого человека и составит акт, что его квартира захламлена, есть насекомые, плесень, неприятный запах или грызуны. Также можно вызвать участкового.

Однако жилкомиссия и участковый могут попасть в жилье человека только по его согласию, уточнил эксперт. Если сосед отказывается пускать сотрудников этих ведомств, то насильно это делать нельзя.

Кроме того, если сосед захламил проходы и выходы из жилых помещений, то можно вызвать МЧС, сообщил адвокат:

Сотрудники составят протокол и человека привлекут к ответственности. За захламление прохода соседу может грозить административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей согласно статье 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности. Если нарушения носят санитарный характер, то штраф может быть от 500 до 1000 рублей, согласно статье 6.4. КоАП РФ.

Помимо этого, например, если пахучая жижа от мусора протекла в квартиру к другому человеку из захламленного помещения, то пострадавший может обратиться в суд с требованием устранить ущерб, подчеркнул юрист.

Можно требовать возмещение материального ущерба, например, сделать ремонт в квартире, устранить запахи или плесень. А также компенсацию за моральный вред. Суд часто становится на сторону пострадавших и взыскивает денежные средства с виновного, — заверил собеседник «ВМ».

Можно ли выселить или признать недееспособным

Выселить соседа, захламившего квартиру, можно только при условии, что он проживает в жилом помещении по договору социального найма и квартира принадлежит государству. Если жилое помещение находится в собственности, то выселить человека невозможно, пояснил эксперт.

По его словам, люди, которые устраивают свалку у себя в квартире, чаще всего страдают синдромом Плюшкина, больны деменцией или другим психическим заболеванием. Но отправить их на принудительное лечение можно только по решению суда.

К сожалению, эффективных мер, которые позволяют угомонить таких людей, практически нет. Психиатрическая помощь в России оказывается на добровольной основе. Однако если человек проявляет агрессию и нарушает закон, то можно вызвать скорую психиатрическую помощь, которая его изолирует, доставит в психиатрическую больницу, где он будет обязан пройти осмотр у трех врачей. Если врачебная комиссия признает необходимость госпитализации пациента, то в течение 72 часов с этим заключением обращаются в суд и человека отправляют на принудительное лечение в психиатрическую больницу, — объяснил Краснов.

Тем не менее важно понимать, что если сосед, который захламляет квартиру, окажется в психбольнице, то с него будет сложно требовать возмещения ущерба от его беспорядочной накопительной деятельности или привлечь его к судебной ответственности, добавил адвокат.

Многие хранят где-то в шкафу милую вещичку из детства или юности, любимую книжку и платье с выпускного бала. Но если таких предметов из прошлого в доме становится слишком много, то нужно бить тревогу. Когда собирательство является опасным признаком, «ВМ» узнала у психолога Екатерины Кузиной.