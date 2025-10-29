Кинологи поставили точку в важном вопросе о собаках

Кинологи поставили точку в вопросе, сколько нужно гулять с собакой в осенний период. Оказалось, что время будет разным для щенков и взрослых питомцев.

Каждому хозяину важно понимать, сколько времени его любимцу нужно проводить на улице. Тут все зависит от породы, размера и возраста. Российские эксперты составили идеальный осенний график прогулок для собак, которым делится ИА Stavropol.Media.

Взрослым псам хватает 1,5–2 часов активности в день. Щенков придется выгуливать чаще – 4–6 раз за сутки. Молодые, около года, вполне довольствуются двумя выходами на улицу.

Миниатюрным декоративным собачкам достаточно полутора часов, а вот служебным и рабочим породам нужен серьезный двигательный режим – от 2 до 4 часов ежедневных прогулок.

Если погода радует, график можно оставить прежним. Но в дождь и холод лучше сократить время на улице, особенно с малышами, беременными собаками или миниатюрными породами.

В сырость надевайте на питомца дождевик, в прохладу – уютную куртку, а в мороз – теплый комбинезон. И не забудьте про обувь: она спасет лапы от реагентов и острых камней.