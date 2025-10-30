Семь пород собак, которые долго живут

Некоторые породы собак от природы наделены выносливостью и крепким здоровьем. Среди них джек-рассел-терьер, той-пудель и не только.

© Freepik

Джек-рассел-терьер. Эта собака очень энергична, а продолжительность её жизни составляет 13-16 лет и больше. Бывают, конечно, у таких псов и проблемы с суставами или глазами, особенно у пожилых. Однако если вес и физическая активность у «пёселя» в норме, то он будет жить очень долго.

Ши-тцу. На первый взгляд они кажутся маленькими и хрупкими, но это впечатление обманчиво. Живут такие собаки 12-16 лет, если следить за здоровьем их глаз и не допускать перегрева в жару. Конечно, ещё и шерсть требует внимания, но это мелочи.

Той-пудель. Обычно такие собачонки живут 15 лет. Единственное их слабое место - это зубы. К сожалению, той-пудели склонны к зубному камню и воспалениям дёсен.

Австралийский хилер. Они могут жить 13-16 лет и оставаться активными до самой старости.

Чихуахуа. Эти собаки живут по 15-16 лет. Главные враги этой породы - холод и падения. Щенки иногда страдают гипогликемией, а у взрослых хрупкие суставы. При аккуратном уходе доживают эти «хвостики» и до 20 лет.

Бигль. Средняя продолжительность их жизни - 12-15 лет. Болеют эти собаки редко, хотя имеют склонность к ожирению.

Басенджи. Эта порода известна тем, что не лает, а как бы поёт. Живут такие псы 13-14 лет, правда, у некоторых встречается наследственное заболевание почек - синдром Фанкони.