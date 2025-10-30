Что нужно знать о сиамской кошке

Сиамская кошка с ее выразительной мордочкой и миндалевидными ярко-голубыми глазами — одна из самых узнаваемых и древних пород в мире. Сиамцы элегантны, стройны, умны и общительны. Сиамская кошка входит в десятку самых популярных пород в нашей стране. «Лента.ру» рассказывает все, что нужно знать об этих грациозных животных: как выглядят, какой у них характер, как за ними ухаживать.

© Lenta.ru

Главное о породе

Название: Сиамская кошка.

Происхождение: Таиланд.

Продолжительность жизни: до 18-20 лет.

Вес: 2,5-6 килограммов.

Размеры: рост в среднем — 25 сантиметров в холке, длина тела вместе с хвостом — 60 сантиметров.

Характер: общительные, преданные, ревнивые.

Образ жизни: активный.

Цена: 7-30 тысяч рублей.

История породы

Первые упоминания о сиамских кошках встречаются в манускриптах XIV–XV веков, найденных на территории современного Таиланда, тогда носившего название Сиам. Эти тексты описывали животных с телом цвета слоновой кости и темными отметинами на морде, ушах, лапах и хвосте.

В королевстве Сиам эти кошки считались священными животными. Они жили при храмах и сопровождали монахов во время религиозных обрядов.

В аристократических семьях их заводили, уповая на удачу и процветание, ведь белый цвет кошки символизировал гармонию, позитивную энергию и духовный рост, а темные отметины — защиту от злых духов. Владеть сиамской кошкой считалось большой честью, именно поэтому долгое время вывоз этих животных за пределы Сиама был строго запрещен.

В Европу сиамские кошки попали в конце XIX века. В 1884 году британский консул в Бангкоке получил в подарок пару особей этой породы от местного короля. Их потомство стало основой европейской популяции породы.

В 1950-1960-х годах сформировалась современная версия породы, отличающаяся более вытянутым телом, изящной мордочкой и контрастным окрасом.

В 1980-е годы среди заводчиков возник спор между сторонниками «традиционного» и «современного» типа. В итоге выделилась еще одна отдельная порода — тайская кошка, сохранившая более округлую форму головы и плотное телосложение.

«Чистые» сиамцы продолжили развиваться как порода с подчеркнуто аристократичными линиями, длинным телом и ярким темпераментом.

До России эти животные добрались лишь в конце XX века.

«Известный кукольник [Владимир] Образцов привез из Англии одну или две пары сиамских кошек. Вот с этой поры сиамские кошки появились сначала в СССР, а потом уже и в России», — рассказал заводчик питомника Nissin Борис Максимов.

Внешний вид сиамской кошки

Особенности окраса

Для сиамских кошек характерен окрас колор-пойнт, то есть цвет распределен на светлом теле животного темными пятнами — на мордочке, ушах, лапах и хвосте. Светлая шерсть на теле может варьироваться от оттенков кремового до сливочного, а темные «пойнты» (от англ. point — «точка») могут быть шоколадными, голубыми, лиловыми и даже красновато-рыжими.

«Особенность этого колор-поинтового окраса в том, что темные пятна темнеют от холода. То есть конечности, уши и мордочка у сиамских котов темнее, потому что они холоднее. И если сиам содержится в прохладе, то корпус тоже потемнеет», — Борис Максимов, заводчик.

Такой окрас шерсти связан с уникальной особенностью термозависимого пигмента меланина: он активируется только на более холодных участках тела. Поэтому котята сиамской кошки рождаются почти белыми, а затем постепенно темнеют — уши, мордочка, лапы и хвост приобретают насыщенный цвет уже к возрасту три-четыре месяца.

У взрослых животных окрас тоже может немного меняться с возрастом и зависит от климата: в теплых помещениях шерсть становится светлее, а в прохладных — темнее.

Телосложение и характерные черты

Сиамская кошка — грациозное животное среднего размера с длинным телом, тонким хвостом и длинными лапами. У этих кошек клиновидная голова с плоским черепом и заостренными ушами, образующими почти прямую линию с переносицей.

У них миндалевидные глаза, слегка раскосые, исключительно ярко-голубого цвета — это один из самых выразительных признаков породы.

Шерсть блестящая, плотная и гладкая, без подшерстка.

Размер и вес

Сиамская кошка выглядит хрупкой: у нее стройное тело, длинные лапы, тонкий хвост. Но на самом деле это крепкое и мускулистое создание с атлетическим сложением.

Взрослые самцы весят в среднем от 4 до 6 килограммов, самки — 2,5-4,5 килограмма. Высота в холке обычно составляет 23-28 сантиметров, а длина тела вместе с хвостом может достигать 60 сантиметров.

Кошки этой породы сохраняют хорошую физическую форму дольше, чем многие другие.

При сбалансированном питании и активном образе жизни они не склонны к ожирению. Это объясняется природной подвижностью и высоким уровнем метаболизма.

Темперамент и поведение сиамской кошки

Общительность

Сиамы — очень умные кошки, а еще их отличает общительность и разговорчивость, они всегда требуют внимания.

Голос сиамских кошек особенный — глубокий, выразительный и очень разнообразный по интонациям.

«Эти кошки живо откликаются на слово, на обращение. Словно собаки, они ловят ваш взгляд и при первой возможности с удовольствием бегут на руки», — рассказывает заводчик питомника «Сиомар» Елена Марценишина.

Эти питомцы быстро запоминают привычки людей, чувствуют настроение хозяина и могут проявлять удивительное сочувствие. При этом они независимы и иногда даже упрямы.

Активность

Помимо общения, сиамские кошки нуждаются в ежедневных играх. Это очень активная, подвижная и игривая порода, которой требуется простор и движение.

Даже взрослые особи сохраняют повадки котят: любят бегать, прыгать, охотиться на игрушки.

Они с интересом открывают шкафы, изучают новые предметы и реагируют на все необычное. Недостаток активности может привести к скуке, а она — к разрушительному поведению: кошка может начать портить мебель. Поэтому важно обеспечить питомцу доступ к игрушкам, когтеточкам и вертикальным поверхностям для лазания.

Кому подходит сиамская кошка

Сиамская кошка — выбор для тех, кто ищет умного, общительного и эмоционально вовлеченного питомца. Она станет отличным компаньоном для людей, готовых много общаться с животным, играть и уделять ему внимание.

Это очень контактное животное, которое формирует глубокую привязанность к хозяину. Питомец выбирает себе одного «любимого человека» и становится ему безгранично преданным: постоянно стремится быть рядом, лежать на коленях или спать у ног.

Сиамцы не переносят длительного одиночества. Если хозяин часто бывает вне дома, рекомендуется завести второго питомца — кошку или собаку с дружелюбным характером. Если такую кошку игнорировать или надолго оставлять одну, питомец может стать замкнутым или излишне требовательным.

«Сиамская кошка больше других ориентирована на человека. Поскольку эти кошки всегда жили рядом с человеком», — Борис Максимов, заводчик.

Взаимодействие с другими животными

В целом сиамцы не любят, когда внимание хозяев переключается на других животных. Однако при правильном воспитании они прекрасно уживаются с другими кошками и собаками. Главное, чтобы хозяин уделял каждому животному достаточно времени.

Взаимодействие с детьми

Отношение к детям у сиамских кошек неоднозначное: они терпеливы, но не любят грубого обращения. Поэтому малышам важно объяснить, как правильно взаимодействовать с животным.

В целом эти кошки не агрессивны. Они быстро адаптируются к ритму жизни хозяина и могут быть удивительно ласковыми. Нередко владельцы отмечают, что их сиамская кошка встречает их у двери, как собака, и сопровождает по дому, реагируя на голос и настроение.

Уход и содержание сиамской кошки

Питание

Идеальный рацион для сиамов состоит из нежирного мяса (курица, индейка, говядина), рыбы без костей, субпродуктов, а также овощей и специализированных кормов.

Игры

Для активных питомцев в квартире желательно установить когтеточки, игровые комплексы и полки на стенах, чтобы питомец мог реализовывать свой охотничий инстинкт. При этом в доме с сиамской кошкой не стоит держать слишком много хрупких предметов: четырехлапый друг может случайно уронить вазу во время игры.

Сиамские кошки нуждаются в достаточном пространстве для движения: они любят бегать, лазать и исследовать территорию.

Уход за шерстью

Одно из преимуществ сиамской кошки — простота ухода за шерстью. Поскольку она короткая и практически без подшерстка, достаточно легкого вычесывания один-два раза в неделю.

Гигиена

Купать сиамских кошек нужно редко — не чаще одного раза в два-три месяца. Частое купание может привести к сухости кожи. При этом рекомендуется использовать специальные шампуни для короткошерстных пород.

Обязателен уход за ушами и глазами: уши протирают мягкой салфеткой, смоченной в специальном лосьоне, а уголки глаз очищают от возможных выделений. Когти рекомендуется подстригать раз в две-три недели, чтобы питомец не повреждал мебель и не травмировал себя во время игр.

Комфортная температура

В зимний период важно обеспечить тепло в помещении и избегать сквозняков. Сиамская кошка предпочитает мягкие лежанки и уютные укрытия вблизи источника тепла.

Эти кошки очень чувствительны к холоду, так как у них короткая, блестящая шерсть без подшерстка, а значит, отсутствует естественная термозащита.

Распространенные болезни

В основном сиамские кошки отличаются крепким здоровьем, но из-за особенностей анатомии и генетики у них встречаются специфические проблемы.

Представители этой породы часто имеют чувствительное пищеварение, поэтому резкая смена корма нежелательна. В миске у кошки всегда должна быть свежая вода, особенно, если она питается сухими кормами.

Самые распространенные заболевания сиамских кошек

Амилоидоз печени. Наследственное заболевание, при котором в тканях печени откладывается белок амилоид. Болезнь может проявляться в среднем возрасте. Симптомы — вялость, потеря аппетита и пожелтение слизистых.

Заболевания дыхательной системы. Из-за анатомически вытянутой мордочки у некоторых представителей породы возможна повышенная чувствительность слизистой носа. Важно избегать переохлаждения и сквозняков.

Заболевания ротовой полости, включая гингивит и зубной камень. Регулярная гигиена рта и использование специальных лакомств или паст помогают снизить риск воспаления десен.

Гипертрофическая кардиомиопатия. Хроническое заболевание сердца. Это не самая распространенная болезнь среди сиамов, но она требует особого внимания.

Врожденные аномалии глаз, в их числе — косоглазие или нистагм (мелкое подергивание глазных яблок). Зачастую не требует специализированного лечения, однако такие кошки не могут участвовать в разведении или выставках.

Профилактика заболеваний у сиамских кошек

Забота о здоровье сиамских кошек практически не отличается от ухода за любой другой кошкой. Чтобы ваше животное было здорово, уделяйте внимание качественному питанию, вакцинации и регулярным осмотрам у ветеринара.

18-20 лет может достигать продолжительность жизни сиамской кошки.

Большое значение имеет контроль веса. Сиамские кошки активны, но при избытке калорий могут набирать лишний вес, что повышает нагрузку на сердце и суставы.

«У кошек, как у людей, разный характер и разные пристрастия к еде. Есть кошки, которые любят помидоры, кто-то любит хурму, кто-то — огурцы», — Елена Марценишина, заводчик.

Владельцам стоит строго соблюдать график вакцинации — против бешенства, панлейкопении, калицивироза и ринотрахеита. Даже если кошка живет в квартире, вирусы могут попасть в дом с обувью или одеждой человека. Регулярно должна проводиться и профилактика паразитов (гельминтов, клещей, блох).

Также важно следить за психоэмоциональным состоянием питомца: смена хозяина, переезд или шумная среда могут вызвать потерю аппетита и даже снижение иммунитета.

Как выбрать сиамского котенка

При выборе котенка стоит обратить внимание на внешний вид и поведение животного. У здорового котенка чистые ярко-голубые глаза, без выделений и покраснений, гладкая блестящая шерсть без проплешин, чистые уши и аккуратный носик без следов слизи. Дыхание должно быть ровным, без хрипов или кашля.

12-14 недель идеальный возраст котенка для приобретения.

Добросовестный заводчик дожидается момента, когда животное уже будет привито, социализировано и способно легко адаптироваться к новому дому.

Будущему владельцу стоит заранее определиться с полом питомца. Коты обычно более независимы и темпераментны, тогда как кошки чаще ласковы и спокойны.

При выборе лучше всего обращаться в проверенные питомники — это гарантия здоровья и породных качеств сиамской кошки.

Питомники должны предоставить документы — родословную, акт вязки, результаты тестов на наследственные заболевания и подтверждение вакцинации.

Питомники, зарегистрированные в международных фелинологических системах (например, WCF, FIFe или TICA), обязаны соблюдать стандарты разведения и следить за генетическим здоровьем животных. Список официально зарегистрированных питомников можно найти на сайтах этих организаций или в региональных клубах кошек.