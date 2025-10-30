Какие деревья на вашем участке губят дом и здоровье

В​‍​‌‍​‍‌ лесу одни деревья благородны и полезны, а вот на даче они нередко становятся убийцами. Авторы блога «Бюджетный вариант» пишут о том, что корневая поросль этих деревьев легко разрушает фундаменты и трубопроводы, а отламывающиеся ветки представляют вполне реальную угрозу для построек и для людей.

Например, хвойные деревья могут становиться источником приличных неприятностей. Сосна и ель выделяют вещества — фитонциды, которые, накопившись в больших объемах, могут привести к головной боли и повышенному давлению. Корневая система елей развивается у поверхности, что опасно при шквальных порывах ветра.

Дуб, каштан, грецкий орех, платан поражают сильнейшими корнями, которые тянутся на десятки метров вглубь земли и способны через несколько десятков метров повредить фундамент построек.

Клен ясенелистный сам по себе служит отличным очистителем воздуха. Но помните: он также может выделять фитонциды, которые способны угнетать нервную систему человека. А еще он очень быстро заполняет свободные пространства участка, за счет самосева.

Береза сушит почву вокруг себя, сильно угнетая рост других растений. Ее тяжелые, хрупкие ветки нередко обламываются даже при слабом ветре. Многие избегают высаживать осину и вербу исходя из суеверий, приписывая им «тяжелую» энергетику.