Эксперт назвал самые долговечные материалы для интерьера

Природный камень — один из самых долговечных материалов для интерьера. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

«Мрамор, гранит, оникс и кварцит обладают высокой прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям и износу. К тому же, камень уникален по текстуре и оттенкам, что придает интерьеру особый статус, подчеркивая безупречный вкус хозяев», — заявила эксперт.

Кузнецова добавила, что натуральный камень широко используется не только для столешниц, ступеней и подоконных плит, он также интегрируется в виде стеновых панелей разного масштаба, кухонных фартуков, а еще становится частью мебельных фасадов.

Дизайнер рассказала, что металл в интерьере часто ассоциируется с индустриальным стилем, но он также может быть изысканным и долговечным элементом интерьера.

«Нержавеющая сталь, латунь, алюминий — материалы, не подверженные коррозии и деформации. Металл отлично вписывается в как современный, так и классический интерьер, используется в каркасах мебели, светильниках и декоре», — отметила Кузнецова.

По ее словам, в последние годы на рынке появилось множество инновационных материалов — кварцевый агломерат, HPL-панели, ламинированные и прочие композиты. Кузнецова рассказала, что они сочетают в себе долговечность, простоту ухода и эстетическую привлекательность, а также служат отличной альтернативой более дорогим натуральным аналогам.