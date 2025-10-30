Стулья для кухни и столовой: как выбрать и не ошибиться с комфортом

Выбор стульев для кухни или столовой - задача, которая на первый взгляд кажется простой. Однако этот элемент интерьера важен для создания уютного и функционального пространства. Стулья не только отражают общий стиль дома, но и обеспечивают комфорт. От их качества и дизайна зависит, насколько приятно будет сидеть за столом. А как выбрать стулья, подходящие именно для вас по стилю, материалу, удобству, - расскажем в статье.

© Российская Газета

Основные виды стульев для кухни и столовой

Мягкие стулья обеспечивают высокий уровень комфорта благодаря пружинному механизму и эргономичному наполнителю. Они максимально удобны, но требуют более тщательного ухода из-за возможного износа сиденья.

Жесткие стулья без обивки и наполнителя менее удобны, но у них есть значительный плюс - они легко чистятся. Для повышения комфорта можно использовать оригинальные съемные подушки или чехлы.

Барные и полубарные стулья предназначены для высоких столов, подходят для кухонь с островом. Если стул соответствует размерам, ноги можно свободно разместить под столешницей. Многие модели оснащены подножкой для удобства. Барные стулья выше полубарных.

Складные стулья лаконичны и легко трансформируются в компактную конструкцию, когда в них нет потребности. Такие модели можно убирать под стол, в шкаф или кладовую.

Штабелируемые варианты, такие как пластиковые модели и табуреты, можно складывать друг на друга. Они идеальны для небольших кухонь или могут использоваться в качестве гостевых стульев.

Стулья для столовой: обеденные и интерьерные решения

Классические обеденные стулья

Эти модели идеально подходят для традиционных столовых. Они отличаются элегантностью и надежностью, обеспечивая комфорт для всей семьи во время длительных застолий. Классические стулья часто выполнены из прочных материалов, таких как дерево или металл, и могут быть дополнены мягкими сиденьями для максимального удобства.

Стулья для больших семей

В этом случае вам понадобятся стулья, способные выдержать активное использование. Такие модели обычно имеют усиленные конструкции, устойчивые основания и удобные подлокотники.

Дизайнерские стулья

Для столовых зон открытого типа или гостиных, где стулья выполняют не только функциональную, но и декоративную роль, подойдут модели с яркими дизайнерскими акцентами. Эти стулья могут быть выполнены в различных стилях - от современного до винтажного, часто с оригинальными элементами, которые придают дому уникальность.

Материалы: от дерева до пластика

Деревянные стулья - это традиционное решение, которое никогда не выйдет из моды. Мебель из натурального дерева, например бука, дуба или березы, обладает особым шармом, что делает ее актуальной в любом интерьере.

Преимущества стульев из массива дерева неоспоримы: они экологичные, прочные и создают атмосферу тепла и уюта. Особенно популярны деревянные стулья с мягким сиденьем, которые сочетают в себе эстетику и комфорт.

В современном дизайне все чаще встречаются металлические и пластиковые стулья. Их отличает легкость и практичность. Пластиковые стулья идеально подходят для кухни благодаря простоте в уходе. Они могут быть выполнены в различных цветах, что позволяет им стать ярким акцентом в интерьере. Металлический каркас обеспечивает долговечность и устойчивость. Современные модели демонстрируют идеальное сочетание функциональности и стиля.

Таким образом, выбор между деревянными, металлическими и пластиковыми стульями зависит от ваших предпочтений, стилистических особенностей дома и условий эксплуатации.

Дизайн и эргономика

Как выбрать удобный стул для кухни и столовой

Ксения Кузнецова, дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors:

"Существует несколько базовых критериев, по которым можно выбирать стулья для будущего интерьера кухни и столовой. Так, одним из ключевых является комфорт. Здесь важно оценить свой ритм жизни и ожидания от использования пространства кухни: как много времени вы проводите за кухонным столом, какие функции он выполняет (используете ли вы его исключительно во время приемов пищи или еще и как место для работы или занятий с детьми). От этого напрямую будет зависеть выбор моделей, которые стоит приобретать. Так, к примеру, если вы планируете сидеть на кухонных стульях длительное время и регулярно, то стоит обратить внимание на стулья с мягким сиденьем и, желательно, с поддержкой для спины. Если же нахождение на кухне не предполагается постоянно, можно выбрать более простые модели. Сюда же можно отнести вопрос практичности будущих стульев. Уделите внимание материалам, которые просты в уходе при длительном использовании и устойчивы к механическим повреждениям. Безусловно, не стоит забывать о вопросах эргономики. Модели стульев, затрудняющие свободный проход домочадцев, лишь заставят свободное пространство. На этапе выбора стоит внимательно оценить различные сценарии нахождения на кухне и имеющийся метраж. В конечном счете стулья должны поддерживать выбранную концепцию интерьера и соответствовать персональным ожиданиям и требованиям хозяев, чтобы прослужить как можно дольше, сохранив качественные и эстетические характеристики".

Ирина Филиппова, ведущий дизайнер мебельной фабрики MOSSMAN:

"Чтобы сделать правильный выбор, важно ориентироваться на следующие параметры:

Высота и глубина сиденья. Комфорт начинается с правильных пропорций. Оптимальная высота сиденья - 45-47 см от пола, а глубина - 40-45 см, чтобы колени не упирались в край сиденья, а стопы полностью стояли на полу. Если сиденье слишком глубокое, спина будет терять опору, слишком мелкое - создаст ощущение напряжения.

Угол наклона спинки. Эргономика требует мягкого угла - около 100-110° между сиденьем и спинкой. Это позволяет сохранять естественный изгиб позвоночника и расслаблять мышцы поясницы. Для долгих посиделок (например, в столовой зоне) хорошо, если спинка слегка пружинит или имеет анатомический изгиб.

Высота стула под стол: правило 30 сантиметров. Золотое правило эргономики - расстояние между сиденьем и нижним краем столешницы должно быть около 30 см. Так сохраняется свобода движений и правильная посадка. Например, для стандартного стола высотой 75 см подойдет стул высотой сиденья 45 см.

Цвет, стиль и оформление

Александр Моисеев, арт-дизайнер, "Кухонный Двор":

"В моде натуральность: дерево, ротанг, приглушенные цвета - песочный, оливковый. Также держатся пластик и металл в минималистичном дизайне. Чем проще форма, тем легче вписать в интерьер".

Ирина Филиппова:

"Современные интерьеры все чаще строятся на принципах простоты и естественности. Минимализм и скандинавский стиль ценят чистые линии, светлые тона, натуральные материалы - дерево, лен, кожу, металл. Эконаправление стремится к органичности: бамбук, необработанное дерево создают ощущение легкости и связи с природой. Лофт допускает сочетание металла и грубой древесины, иногда - кожаной обивки с выразительным фактурным швом. Нестандартное решение - разные стулья за одним столом. Сегодня это прием не эклектики, а характерного дизайна. Разные по форме, но объединенные цветом или материалом стулья придают интерьеру живость и индивидуальность. Например, сочетание деревянных и мягких стульев вокруг одного стола создает ощущение уютного, обжитого пространства".

Оксана Рябова, дизайнер интерьеров и сооснователь бюро интерьерных решений Studi.O:

"Разноцветные стулья за одним столом - довольно свежее решение. Но всегда есть нюанс. Этот прием смотрится органично, когда остальное пространство нейтрально и целостно по стилю (а не собрано из предметов разных коллекций и цветов). Например, лаконичной (может быть, даже скучноватой) кухне такой прием моментально добавит оригинальности и уюта. Довольно очевидный совет - купить стулья на маркетплейсах или в крупных мебельных магазинах. Но мы предлагаем дать винтажным стульям второй шанс. Это, с одной стороны, тренд на осознанность, устойчивость и экологичное обращение с ресурсами, а с другой - бережное отношение к истории и наследию. С помощью краски или текстиля можно получить новую вещь, которая, кроме того, имеет шанс стать главным акцентом вашего пространства и буквально "сделать" весь интерьер".

Как сочетать стулья со столом и интерьером

Виктория Черноусова, архитектор-дизайнер, основатель интерьерной студии ARCHIDES design:

"Важна сочетаемость по следующим ключевым параметрам:

Цвет: если стол и стулья идентичны по материалу и цвету - это безопасный и визуально "спокойный" вариант. Но часто добавляют один-два стула контрастного цвета/материала, чтобы оживить композицию.

Материал: если стол массивный (дерево с выраженной текстурой), стулья могут быть проще (металлический каркас + деревянное сиденье) и не конкурировать с ним. Если стол нейтральный (например, глянец или стекло), стулья могут иметь текстуру и характер.

Высота: стулья должны быть пропорциональны столу - как уже сказано выше. Если стол высокий (например, остров-стол на кухне), стулья должны быть соответствующей высоты (барные или полубарные).

Группировка: если стол длинный, хорошо смотрится чередование двух типов стульев (например, боковые стулья + два кресла на концах). Это добавляет ритм интерьеру.

Отделка: однотонные стулья с акцентными подушками (например, цветные сиденья) дают гибкость в интерьере - сменив подушки, можно освежить образ без полной замены.

Освещение и фон: стулья на фоне стены в тон напольного покрытия или фартука кухни выглядят цельно, если фон темный - светлые стулья визуально "отделят" зону;

Устойчивость стиля: важно, чтобы стулья соответствовали общей стилистике интерьера. Например, скандинавский кухонный интерьер и барочные стулья - диссонанс.

Рекомендации:

Можно взять 4-5 одинаковых стульев и 1-2 другие - например, на торцах - для визуального акцента или удобства сидения (с подлокотниками).

Композиция "вразнобой": один материал или цвет повторяется на всех стульях, например, каркас черный, а сиденья разные по цвету/обивке. Это создает живой, но гармоничный эффект.

Важно соблюдать высоту сиденья одинаковой или с минимальной разницей, чтобы не нарушать эргономику.

Если интерьер позволяет, можно комбинировать разные по стилю стулья, например металлические и тканевые, но соблюдать общую цветовую гамму или материал (дерево+металл) - так весь ансамбль выглядит целостно. Данный подход особенно хорош в просторных столовых или кухнях-гостиных, когда хочется избежать слишком "магазинного" набора.

Совет: перед покупкой разных моделей сделайте шаблон в масштабе на плане столовой, чтобы убедиться, что все выглядит сбалансировано по высоте, ширине, форме и не мешает расположению вокруг стола".

Практические советы по выбору

Как выбрать стулья для маленькой кухни

Ирина Филиппова:

"В небольшом пространстве каждый сантиметр имеет значение.

Компактные модели без подлокотников визуально облегчают зону.

Складные или штабелируемые стулья позволяют освободить место, когда они не нужны.

Прозрачный пластик и светлые оттенки зрительно расширяют помещение.

Матовые поверхности предпочтительнее глянца: они меньше отражают свет, но создают ощущение глубины.

Если кухня используется ежедневно, стоит выбирать легкие, но прочные материалы - металл, поликарбонат, дерево с лаковой защитой.

Как выбрать стулья для большой столовой

В просторной столовой можно позволить себе массивные и устойчивые конструкции, которые становятся частью архитектуры пространства.

Для длинного стола выбирайте стулья с подлокотниками на торцевых местах и без - по бокам: это придаст ансамблю завершенность.

Рассчитывайте количество посадочных мест, исходя из ширины одного стула 55-60 см и свободного прохода между спинками - не менее 90 см.

Стиль стульев должен поддерживать общее направление интерьера:

Классика - резное дерево, обивка из жаккарда или велюра.

Модерн - лаконичные формы, мягкий контур спинки.

Прованс - выбеленное дерево, текстиль в пастельных тонах.

В большой столовой стулья становятся не только функциональными, но и смысловыми элементами, именно они задают настроение застолья".

Александр Моисеев:

"В просторной столовой идеальны устойчивые и массивные конструкции. Тут можно размахнуться: с подлокотниками, на тяжелых ножках, с высокой спинкой. Главное - устойчивость и комфорт. Чем больше стол, тем солиднее можно брать стулья. Подбор по количеству гостей и размерам стола На одного человека нужно примерно 60 см стола. Стол на 180 см - это 6 человек. Продумайте запас: пара дополнительных стульев всегда пригодится. Хорошо работают лавки или симметричные акценты - например два "главных" стула по краям стола".

Где купить стулья для кухни и столовой

Ирина Филиппова:

"Покупка в мебельном салоне позволяет ощутить посадку, проверить устойчивость, качество швов, текстуру ткани. Но не стоит недооценивать онлайн-магазины - они дают больший выбор, особенно если вы ищете дизайнерские модели или хотите сравнить цены. По своему опыту могу лишь рекомендовать стулья фабричного производства".

Александр Моисеев:

"В салоне - сел, потрогал, понял. Онлайн - выбор шире, цены мягче, но "на ощупь" не проверишь. В идеале - изучить модель вживую, а купить, где выгоднее".

Екатерина Морозова, основатель бренда дизайнерской мебели М25:

"Когда речь заходит о том, где купить стулья, многие сразу думают о походе в мебельный салон. И это понятно, там можно потрогать мебель руками, посидеть на ней, оценить, как она вписывается в пространство. Но давайте честно: зачастую модельный ряд ограничен площадью магазина и нужные модели не всегда удается оценить вживую. Мир не стоит на месте, онлайн-магазины сейчас предлагают огромный выбор моделей стульев для кухни и столовой от классических до современных. Цены часто приятнее, даже на премиум-варианты. А менеджеры всегда на связи и помогут подобрать стулья, которые идеально впишутся в ваш интерьер".

Перед оформлением заказа важно:

Узнать условия доставки и сборки, особенно если стулья имеют нестандартный дизайн.

Убедиться, что товар можно вернуть. По закону мягкая мебель не подлежит обмену, а вот корпусную мебель и обеденные стулья можно вернуть, если они не использовались.

Проверить качество сборки: устойчивость на полу, симметричность ножек и надежность креплений.

Ознакомиться с отзывами клиентов, чтобы получить представление о производителе и магазине".

Екатерина Морозова:

"Стулья для кухни и столовой должны выдерживать ежедневное использование во время семейных ужинов и дружеских встреч. Узнайте информацию о системе контроля качества на фабрике. Это минимизирует риски получения товара, слабо отвечающего требованиям надежности".

Часто задаваемые вопросы

Какие материалы самые долговечные для кухни?

Долговечность обеспечивается как высоким качеством, так и правильным уходом за стульями. При выборе материалов важно учитывать устойчивость к влаге, загрязнениям и повреждениям. Вот несколько вариантов:

Дерево: дуб, ясень и бук - прочные материалы, но требуют регулярного ухода.

Металл: надежные, устойчивы к влаге и легко чистятся.

Пластик: не боятся влаги, просты в уходе, но менее прочные.

Что лучше - деревянные или металлические ножки?

Выбор материала для ножек стула зависит от конкретных требований и условий. Деревянные и металлические ножки имеют свои преимущества и оптимальный вариант зависит от назначения мебели, интерьера и бюджета.

Деревянные ножки придают кухне элегантность и уют, подходят для классических, скандинавских и эклектичных стилей. Они легко поддаются обработке, позволяя создавать сложные формы и декор, обеспечивают тепло и комфорт.

Металлические ножки прочные и долговечные, выдерживают большие нагрузки. Они устойчивы к температурным перепадам и механическим повреждениям. Ножки доступны в различных отделках: хром, эмаль, порошковая краска, что позволяет подобрать вариант для любого интерьера.

Какие стулья сейчас в моде?

В 2025 году основные тренды - это экологичность, минимализм и эргономика. В моде эклектичные сочетания: стулья разных стилей, цветов и фактур для создания уникальных обеденных зон. Популярны стулья для кухни из природных материалов: дерева, металла, натуральных тканей для обивки. Эргономичные модели обеспечивают комфорт и правильное положение тела. Красота в ущерб удобству - в прошлом.

Можно ли использовать пластиковые стулья в столовой?

Да, пластиковые модели в силу разнообразия цветов и дизайна можно вписать в интерьер столовой, например, в минималистичном или современном стиле. В классическом же интерьере они будут выглядеть несколько чужеродно. Хотя при большом желании можно найти модели и для такого решения.

В мире современной мебели цена далеко не всегда является главным критерием выбора. Особенно, когда речь идет о такой важной части кухонного интерьера, как стулья. Комфорт, функциональность и стиль - вот три принципа, на которых должен строиться выбор идеальной модели. Не экономьте на качестве, ведь удобные стулья станут не просто предметом мебели, а настоящим украшением вашей кухни, способным радовать глаз и дарить комфорт на протяжении многих лет.