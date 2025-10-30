Спальня будущего: какие обои будут в моде через год

Дизайнеры в один голос твердят, что в следующем году спальни станут настоящим арт-объектом, который создает уютную атмосферу и подчеркивает уникальность вашего ​‍​‌‍​‍‌интерьера. Автор канала «Идеи вашего дома» считает, что избавившись от пестрых сочетаний и крикливых узоров, вы получите интересные и нестандартные решения.

© ГлагоL

Наиболее популярны обои на флизелиновой основе, которые легко клеятся и подходят под покраску, ткани для создания парадного эффекта, а также стеклообои и жидкие обои с эффектом штукатурки.

Основные тенденции: фактурные полотна с тканевым эффектом, сюжетные панно с абстрактными и винтажными мотивами, обои с эффектом рукоделия, современные графические обои и природные сюжеты. Очень популярны микроузоры, которые не перегружают пространство, и эклектика — сочетание разных стилей и материалов в одном интерьере.

В антитрендах: глянцевые обои, яркие чистые цвета, реалистичные фотообои, сложные орнаменты. Обои в современных спальнях используются как для полной отделки стен, так и в сочетании с другими материалами, а также для создания акцентных зон, в первую очередь — на уровне изголовья ​‍​‌‍​‍‌кровати.