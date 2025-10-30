Пахнет проблемой: как найти и уничтожить источник застарелого запаха

Вы​‍​‌‍​‍‌ приходите домой и чувствуете, как будто в вашей квартире живет маленький монстр-зловонец. Уже за пару лет перепробовали все средства от запаха и даже ароматические свечи и диффузоры, но он возвращается как бумеранг. Автор канала INMYROOM считает, что пришло время заняться самой природой зла: найти, что скрывается в тени а не просто замаскировать все это ароматом «зеленого чая» или «мармеладных мишек».

Главным​‍​‌‍​‍‌ источником характерного неприятного запаха является высокая влажность воздуха более 60%, в результате чего в помещении начинают разрастаться плесень и микробы. Поэтому вам обязательно нужно измерять ее при помощи гигрометра и регулярно проветривать помещение. Для осушения воздуха лучше всего используйте осушитель, а если хотите сэкономить, то просто расставляйте вдоль комнат небольшие мешочки с силикагелем или другими ​‍​‌‍​‍‌абсорбентами.

Шторы можно просто стирать, а ковры и мебельную обивку обрабатывать содой, а затем пылесосить. Вытяжка и циркуляция воздуха — самый эффективный способ наполнить дом ароматом свободы и свежести. Используйте кухонную вытяжку и включайте вентилятор в ванной чаще, чем обычно, открывайте межкомнатные двери для лучшей циркуляции воздуха. Возможно, стоит рассмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции для обновления воздуха.