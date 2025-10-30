Три интерьерных стиля, которые подойдут для небольших квартир

Для небольших квартир выбор стиля интерьера становится особенно важным, ведь грамотное оформление пространства создает не только ощущение свободы и уюта, но и позволяет грамотно использовать имеющийся метраж помещения. Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала «Вечерней Москве», как выбрать стиль для небольших пространств.

© Freepik

Современный минимализм

Минимализм остается одним из самых актуальных и практичных стилей для небольших квартир. В его основе заложены такие принципы, как: простота форм, минимальный декор, светлые цвета и функциональная мебель.

Такой подход позволяет визуально расширить пространство, создать ощущение легкости и порядка. Современный минимализм дополняется акцентами из натуральных материалов — дерева, камня, текстиля природных оттенков, что придает интерьеру не только уюта, но и в определенной степени респектабельности.

Скандинавский стиль

Несмотря на то что пик популярности этого стиля в России можно назвать пройденным, он гармонично вписывается в небольшие пространства. Легкий и светлый скандинавский стиль ориентирован на максимальное использование естественного света и нейтральной цветовой палитры: белого, серого, пастельных тонов.

Характерны простые линии мебели, многофункциональные решения и акценты из природных материалов. Для небольших квартир скандинавский стиль помогает создать атмосферу спокойствия и размеренности.

Джапанди

Стиль джапанди соединяет минимализм с теплотой японского дизайна, и сейчас он переживает большую популярность в нашей стране. Для него характерно использование природных материалов, теплых натуральных оттенков, простых форм и функциональности.

Для маленьких квартир джапанди предлагает не только визуальную легкость, но и помогает создать спокойное гармоничное пространство, где каждая деталь продумана и призвана доставлять хозяевам комфорт и удовлетворение.

Таким образом, небольшой метраж — не повод отказываться от стильного и комфортного интерьера. Правильный стиль и продуманное оформление позволят даже самые скромные площади превратить в уютное пространство для жизни.

