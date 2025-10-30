Три интерьерных стиля, которые подойдут для небольших квартир

Свобода и уют: три интерьерных стиля, которые идеально подойдут для небольших квартир
Для небольших квартир выбор стиля интерьера становится особенно важным, ведь грамотное оформление пространства создает не только ощущение свободы и уюта, но и позволяет грамотно использовать имеющийся метраж помещения. Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова рассказала «Вечерней Москве», как выбрать стиль для небольших пространств.
Современный минимализм
Минимализм остается одним из самых актуальных и практичных стилей для небольших квартир. В его основе заложены такие принципы, как: простота форм, минимальный декор, светлые цвета и функциональная мебель.
Такой подход позволяет визуально расширить пространство, создать ощущение легкости и порядка. Современный минимализм дополняется акцентами из натуральных материалов — дерева, камня, текстиля природных оттенков, что придает интерьеру не только уюта, но и в определенной степени респектабельности.
Скандинавский стиль
Несмотря на то что пик популярности этого стиля в России можно назвать пройденным, он гармонично вписывается в небольшие пространства. Легкий и светлый скандинавский стиль ориентирован на максимальное использование естественного света и нейтральной цветовой палитры: белого, серого, пастельных тонов.
Характерны простые линии мебели, многофункциональные решения и акценты из природных материалов. Для небольших квартир скандинавский стиль помогает создать атмосферу спокойствия и размеренности.
Джапанди
Стиль джапанди соединяет минимализм с теплотой японского дизайна, и сейчас он переживает большую популярность в нашей стране. Для него характерно использование природных материалов, теплых натуральных оттенков, простых форм и функциональности.
Для маленьких квартир джапанди предлагает не только визуальную легкость, но и помогает создать спокойное гармоничное пространство, где каждая деталь продумана и призвана доставлять хозяевам комфорт и удовлетворение.
Таким образом, небольшой метраж — не повод отказываться от стильного и комфортного интерьера. Правильный стиль и продуманное оформление позволят даже самые скромные площади превратить в уютное пространство для жизни.
