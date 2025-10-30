Назван главный метод защиты собак от догхантеров

Хозяева могут обезопасить собак от ухищрений догхантеров только полноценным воспитанием своих питомцев, они не должны ничего подбирать на улице, заявил НСН в комментарии кинолог, ветеринарный врач Владимир Уражевский.

Случаи целенаправленного отравления собак зафиксированы в подмосковном коттеджном посёлке Путилково. Как говорят местные жители, догхантеры оставляют смертельно опасную отраву в виде порошка. За последнюю неделю там погибли две собаки. Жители продолжают находить на улицах свежие следы токсичного порошка, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы». Владелица одной из погибших собак рассказала, что отраву раскидали по всему району и с каждым днем ее становится больше.

«Это большая трагедия, то, что сейчас в этом плане в России происходит. Постоянно приходят сообщения о нападении бездомных собак на детей, взрослых. Люди пытаются этому противостоять, но жестоким и неправильным способом. Для того, чтобы обезопасить своего питомца, его надо воспитывать. Как только появился щенок в доме, необходимо приучать не подбирать ничего, не лизать на улице, не брать ничего от чужих людей. Научить собаку командам "нельзя", "фу", "рядом", отучить от нежелательного можно в любом возрасте, даже, если допустили пробел в воспитании», — отметил собеседник НСН.

Уражевский подчеркнул, что отравление происходит именно в результате физического контакта с веществом, от вдыхания смерть не наступит.

«Если собака просто понюхает, от такого не погибнет. Дело в том, что для этого вещество должно быть в газообразном состоянии. Однозначно эти собаки что-то полизали, подобрали, съели», — пояснил эксперт.

Кинолог призвал относиться к дрессировке собаки, также ответственно, как к воспитанию ребенка.

«Необходимо взвесить свои возможности в плане заведения собаки, если щенок появился в доме, это то же самое, что ребенок. Нужно обязательно уделять внимание воспитанию. Раньше, когда заводили собаку, каждый понимал, что нужно пройти курс дрессировки. Сегодня же мы часто сталкиваемся с тем, что многие не занимаются этим, ссылаясь на занятость. Научить ничего не подбирать на улице достаточно сложно, на это требуются время, опыт, терпение, именно этого многим не достаёт. Помочь здесь могут специализированные учреждения. Следует обратиться в кинологическую организацию, в ближайшие клубы. Там есть всегда специалисты, кинологи, которые могут отучить от вредных привычек, посоветовать, как правильно приучить к полезным», — подчеркнул эксперт.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», законодатели Санкт-Петербурга приняли новые требования к содержанию домашних собак. Теперь горожане обязаны убирать за питомцами и гулять с собаками только на поводке, а в случае потенциально опасных пород или ростом выше 40 см — ещё и в наморднике. Введен еще целый ряд ограничений.