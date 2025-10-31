Что для людей значит сильная привязанность к своим питомцам

В интернете завирусился видеоролик с радостным дальнобойщиком, который нашел своего кота после двух лет активных поисков. «Вечерня Москва» пообщалась с психологом частной практики Екатериной Трофимовой и узнала, что для людей значит такая сильная привязанность к животным.

Автор видеоролика, дальнобойщик Кирилл, сидит в кабине грузовика и радостно, буквально со слезами на глазах рассказывает о том, что нашел своего кота Бусика, пропавшего в Ростовской области аж два года назад.

Бусик, Бусичка мой любимый! — суровый дальнобойщик нежно прижимает к себе рыжего зверя.

За это время мужчина потерял сон, покой и даже... Развелся с женой! Как пишут пользователи социальных сетей, причиной стал непростой выбор: жена или кот (женщина сильно возмущалась постоянными разъездами супруга и его чересчур активными поисками хвостатого любимца). Кирилл же решил, что на первом месте в приоритетах у него кот, который, между прочим, за несколько лет исколесил с ним практически всю Россию! Вместе они побывали в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

История, достойная экранизации

Во время одного из рейсов Кирилл вместе с Бусиком остановился в Ростовской области, где рыжий кот и сбежал. Тогда мужчина начал писать в различные чаты и даже предлагал деньги за любую информацию о своем пушистом штурмане, но все было безуспешно. Жизнь вернула Кирилла в то же самое место спустя два года. Проезжая остановку, он увидел своего Бусика, который спокойно ел мороженое. Как выяснилось позже, кота нашли пограничники. Они приютили животное и заботились о нем, но питомец постоянно возвращался на остановку, где однажды расстался с Кириллом.

А дело-то не в питомце

По словам психолога частной практики Екатерины Трофимовой, любимец оказывает очень сильную эмоциональную поддержку. А реакция мужчины, возможно, связана с тем, что в детстве он пережил не самый приятный опыт, который заставил его дистанцироваться от людей.

Животное для таких людей — это источник безусловной любви, — рассказывает «ВМ» Екатерина Трофимова. — Ведь питомцу можно легко приписывать любые эмоции, мысли, которые человек испытывает.

Психолог прокомментировала и историю с разводом Кирилла: с точки зрения семейной психологии подобные ситуации — не причина, а скорее повод к разрыву отношений. Видимо, у Кирилла и его супруги накопились обиды, которые они не проговаривали, и ситуация с котом просто стала последней каплей.

Екатерина Трофимова, психолог частной практики:

Ко мне на сеансы часто приходят неженатые пары, которые находятся в отношениях длительное время, не живут вместе и жалуются на недомолвки. Когда я их спрашиваю: «Почему же вы не хотите съехаться?», они начинают придумывать отговорки, например что у них «не подружатся кошки». В общем, часто животное становится «причиной» каких-либо проблем. Но на деле виновато не оно. Просто люди не чувствуют уверенности в партнере и не хотят продолжать с ним отношения.

