С запахом хинкали и погашенной ипотеки: самые необычные аромасвечи для дома

1 ноября отмечают Международный день ароматической свечи. Разбираемся, как правильно выбирать парфюм для дома и какие необычные аромасвечи можно найти в сети.

По словам владелицы мастерской домашнего уюта Елизаветы Солдатовой, при покупке свечи в первую очередь важно обращать внимание на материал. Лучший вариант — натуральный воск.

Есть разновидности: кокосовый воск, соевый, пчелиный. Он безопасен, равномерно плавится и хорошо держит аромат. Бюджетная альтернатива — парафин, но он может выделять вредные вещества при горении и поэтому подходит для использования только в хорошо проветриваемом помещении, — рассказывает эксперт.

Стоит учитывать и сам аромат. Для спальни хорошо подойдут лаванда, ваниль, жасмин, так как они способствуют релаксации. А для остальных пространств можно выбрать пряные, цитрусовые ароматы для бодрости и хорошего настроения — апельсин, корицу, бергамот.

Утро, поле, рассвет...

Уже скучаете по лету? Продавцы готовы предложить свечу с ароматом летней росы. В составе: базилик, яблоко и мята. Пользователи отмечают насыщенность и схожесть с реальным ароматом.

Цена: 300 руб./1 шт.

Чтобы бодрствовать по ночам

Любители мистики могут приобрести свечу с ароматом вампира, которая пахнет крепким кофе. Гореть она будет 25 часов и наполнит приятным ароматом любое пространство.

Цена: 400 руб./1 шт.

Роза

Аромат розы создаст приятную обстановку, улучшит качество сна. А запах бергамота повысит коммуникабельность, усилит воображение.

Цена: от 200 руб./ 1 шт.

Почти как настоящие!

Для тех, кто любит хинкали, придумали свечи с ароматом блюда. Даже внешне их сложно отличить от настоящих хинкали. А судя по отзывам, они пахнут наваристым бульоном, специями и тестом. Необычного сочетания создатели добились с помощью добавления аромамасел сладкого молока, меда и обычного молока.

Цена: 600 руб./5 шт.

Запах свободы

Для тех, кто уже много лет платит ипотеку, маркетологи придумали целый аксессуар для успокоения! И это... свеча с ароматом погашенной ипотеки. В составе — банан, грецкий орех, мед, есть также вариации с лавандой и жасмином.

Цена: 300 руб./1 шт.

АРОМАТ ПОЛЬЗУ ПОДАРИТ

Релаксация и снятие стресса. Аромасвечи расслабляют. Эфирные масла стимулируют рецепторы обоняния, отправляя сигналы в мозг, которые способствуют улучшению настроения.

Сезонная терапия. Натуральные добавки улучшают психическое и физическое здоровье. Разные запахи оказывают различное воздействие на организм. Эвкалипт поможет при насморке и заложенности носа, а аромат цитрусовых вернет энергию.

Повышение концентрации и продуктивности. Некоторые добавки, такие как розмарин, улучшают концентрацию. Они полезны при выполнении задач, требующих внимания.

Настроение поднимет. Ваниль и шоколад вызывают ощущение уюта и радости. Свечи с цветочными ароматами помогают поднять настроение.

Очищение воздуха. Свечи, содержащие натуральные ингредиенты и эфирные масла, устраняют бактерии и вредные вещества в атмосфере. Например, мята обладает антисептическими свойствами. Особенно полезно такое очищение в зимние месяцы, когда мы реже проветриваем помещения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зухра Павлова, врач-эндокринолог:

Аромасвечи могут быть опаснее сигарет, так как в воздух попадают различные соединения: бензол, угарный газ, оксид озона и тому подобные. По этой причине не стоит злоупотреблять свечами, так как они могут вызвать непредсказуемые реакции. Лучше использовать их в самой просторной комнате, а затем проветривать помещение. И не оставлять без присмотра.

