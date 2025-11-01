Кинолог объяснил, о каких симптомах говорит собачий храп

Храп у собаки не всегда безобиден и может указывать на проблемы со здоровьем. Об этом РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, храп может быть вызван неудобной позой во сне или особенностями породы с короткой мордой. Однако частой причиной становится лишний вес: такие собаки могут похрапывать не только во сне, но и при ходьбе. Ожирение сокращает продолжительность жизни питомца, поэтому важно следить за питанием и физической активностью.

У пожилых животных храп может возникать из-за снижения тонуса мягких тканей. Также характерные звуки могут быть связаны с отеком слизистых при аллергии или инфекции. Дополнительные тревожные симптомы — выделения из глаз и носа, вялость, отказ от еды.

Если животное молодое и внешне здорово, но храп появился недавно, стоит исключить полипы, инородные предметы в носу или сухой воздух в помещении. В любом случае при подозрительных симптомах рекомендуется обратиться к ветеринару. Также может помочь замена лежанки на ортопедическую и установка увлажнителя воздуха.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, могут ли собаки симулировать болезнь.