Защита картофеля: как работает обработка клубней перед посадкой

Автор канала «7 дач» решил в предпосадочной​‍​‌‍​‍‌ обработке картофеля использовать препарат «Дракор». Несмотря на то, что надежды были большими, оправдались они далеко не все.

Обработали клубни таким раствором: 30 мл препарата на 225 мл воды — этого количества хватило на 20 кг клубней. Срок защиты от колорадского жука заявлен 72 дня, однако, повреждения на картофельной ботве обнаруживали уже через 35 дней после посадки.

Хорошо препарат справляется с медведкой: в этом сезоне нашли лишь одного садового вредителя, а в прошлые годы — 15 штук. От проволочника препарат «Дракор» оказался слабоват: личинки сильно повреждали клубни и на обработанных препаратом участках, и на контрольных.

Производитель настоятельно рекомендует применять препарат против проволочника три года подряд, только тогда можно полностью избавиться от этого вредителя.

