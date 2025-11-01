Осеннее золото для грядок: как превратить листья и отходы в урожайное удобрение

Осенью​‍​‌‍​‍‌ в огороде появляется не только много овощей, но и масса органических остатков – листва, ботва, скошенная трава. Вместо того, чтобы портить ими мусорные баки, можно превратить его в удобрение, которое не будет хуже навоза. Автор канала «Садовые фантазии» говорит, что весь секрет в умении готовить компост.

© ГлагоL

Осень – лучшее время для того, чтобы замесить компостную кучу. Земля после лета изнурена и пора ее насыщать питательными веществами. Главный тут закон – чередование «коричневых» компонентов, в которых много углерода (сухие листья, ветки, опилки) и «зеленых», в которых много азота (свежая трава, овощные очистки).

Но бывает, что процесс гниения замедляется и компостная куча становится «спящей». Это происходит из-за того, что в ней нарушается баланс влаги, температуры и питания для микроорганизмов. Чтобы «разбудить» компост и ускорить его созревание, необязательно приобретать специальные средства. Можно приготовить мощный ускоритель самостоятельно.

Для этого в десятилитровом ведре теплой воды нужно растворить одну столовую ложку мочевины и столько же крахмала, а затем обработать всю кучу. Крахмал служит едой для бактерий, а мочевина дает необходимый азот.