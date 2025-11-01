Кинолог предупредил о сложном характере английских кокер-спаниелей

Английские кокер-спаниели являются одними из самых психически нестабильных собак, убеждены некоторые ветеринары. Действительно ли это так и с какими еще породами надо быть особенно осторожными, разбиралась Москва 24.

Симпатичные, но с характером?

Самой психически нестабильной породой собак является английский кокер-спаниель, рассказал в своих соцсетях ветеринар Амир Анвари.

По его словам, их милая внешность обманчива – характер у этих питомцев довольно непростой. Английские кокер-спаниели способны проявлять агрессию, а некоторые из них могут раздражаться из-за любой мелочи. Ветеринар привел в пример историю своей подписчицы, собака которой набрасывалась на хозяйку, если та не делилась с ним едой.

Кроме этого, эксперт отметил, что кокеры предрасположены к вспыльчивости. В отличие от крупных собак, которые сначала предупреждают, показывая свое недовольство, они обычно атакуют сразу. При этом еще более нервной и непредсказуемой данную породу может сделать долгое отсутствие хозяина, которое вызывает у кокеров тревогу. Эти собаки в целом особенно тяжело переносят одиночество, считает ветеринар.

Учитывая это, специалист посоветовал владельцем английских кокер-спаниелей уделять много времени занятиям с питомцем: давать им нагрузку, воспитывать. В этом случае получится вырастить преданного, доброго и активного компаньона, объяснил Анвари.

При этом важно учитывать, что держать в доме одновременно кокера и мелких животных, особенно птиц, довольно опасно. Эти собаки – потомственные охотники и выведены для поиска и подачи дичи. Они могут не справиться со своими охотничьими инстинктами, из-за чего пострадает другой домашний любимец, напомнил эксперт.

Кто всех сварливей?

Кинолог Константин Карапетьянц в беседе с Москвой 24 отметил, что охотничьи породы, в том числе кокер-спаниели, действительно достаточно возбудимы. Для них жизнь в городе не всегда комфортна с точки зрения их предназначения, поэтому они могут вести себя агрессивно.

«Они реактивные, быстрые и порой демонстрируют свой характер, в том числе и в отношении хозяев, а иногда и прохожих. Поэтому владельцам очень важно физически нагружать этих собак и заниматься их дрессировкой. И здесь таится главная проблема, ведь в целом кокер-спаниели забавные, игривые, и многие думают, что с такими милыми маленькими собаками можно как-то схалтурить. Но это совсем не так», —Константин Карапетьянц, кинолог.

"Со всеми собаками, вне зависимости от размера и породы, надо заниматься – тренировать и воспитывать. Им может и не потребуется такая объемная программа, как с крупными породами: овчарками, ротвейлерами и так далее. Но тем не менее с ними тоже важно устанавливать определенные четкие правила, чтобы собака понимала, кто хозяин в семье", – подчеркнул Карапетьянц.

Однако ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в разговоре с Москвой 24 не согласился с негативной характеристикой английских кокер-спаниелей. По его мнению, это прекрасные компаньоны для владельца и няньки для детей. Также они хорошо уживаются с другими собаками, отметил эксперт.

"Плюс эта порода достаточно легко обучается. Правда, в отличие от, например, терьера или овчарки, они не предназначены для быстрой дрессировки. Поэтому не стоит ожидать, что кокер моментально начнет понимать владельца с полуслова и выучит команды", – подчеркнул специалист. «Но надо учитывать, что у каждой породы есть особенности, поэтому владельцы, прежде чем завести собаку, должны взвешивать свои возможности. Например, недостаток английского кокера в том, что он может подбирать что-то на улице. В этом плане с ним надо работать. А еще у него закрытые большие тяжелые уши, поэтому могут возникать отиты, которые тяжело лечатся. Хотя в целом кокер-спаниели обладают хорошим здоровьем», — Владимир Уражевский, ветеринар, президент Союза кинологических организаций России.

В целом же Уражевский отметил, что эта порода была популярна в России раньше, но сейчас встречается довольно редко.

"Больше пользуется спросом русский охотничий спаниель – гибрид английского и американского. Причем животные этой породы обладают даже более мягким характером, чем английские кокер-спаниели", – отметил эксперт.

Говоря об особенностях характера животных, он обратил внимание на нюансы работы с собаками, которые были подобраны с улицы. С учетом их прошлого, неизвестно, как они себя поведут.

"Сварливый характер у чихуахуа, несмотря на то что это крохотная порода. Если ее не воспитывать, не социализировать и не знакомить с окружающими людьми и животными, может вырасти очень проблемная собака со сложным характером. Она будет либо всех бояться, либо проявлять агрессию", – предупредил Уражевский.

Также он призвал учитывать, что сложностям воспитания и проблемам в психике чаще подвержены крупные породы: например английские мастифы, кане-корсо, мастино наполетано, а также риджбеки – родезийские и тайские. Если они в щенячьем возрасте не видят других собак, людей, транспорта, то могут вырасти трусливо-агрессивными со сложным характером, который дальше будет трудно исправлять.

В целом же многое зависит именно от того, как собаку выращивают. Поэтому владельцам важно понимать, что, как только появился питомец, его необходимо начинать социализировать. И желательно с возраста от двух до трех месяцев: именно в этот период формируется характер собаки, заключил специалист.