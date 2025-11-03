Как понять, что интерьер вашего санузла остался в нулевых

Если, глядя на свой санузел, вы думаете «ремонт еще ничего», это уже тревожный знак. «Ничего» часто означает «морально устарел».

Дизайнеры интерьеров отмечают, что сплошная плитка от пола до потолка любое пространство превратить в каменный мешок. Сегодня в тренде комбинации: плитка плюс краска, штукатурка или микроцемент в сухих зонах.

Плиточные бордюры с дельфинами и розами — верный способ состарить интерьер лет на двадцать. Сейчас ценится минимализм: максимум одна акцентная стена без лишних узоров. Вместо блестящих поверхностей сделайте матовые и сатиновые. Они создают спокойную атмосферу вместо эффекта хирургической операционной.

Мелкая мозаика, особенно с блестками, создает визуальный шум. Сейчас выбирают крупноформатную плитку и бесшовные поверхности с текстурой камня или бетона. Пластиковые панели сразу дешевят интерьер. Если бюджет на ремонт весьма ограниченный, покрасьте стены водостойкой краской и установите матовые натяжные потолки.

Золотая сантехника выглядит безвкусно. Сегодня выбирают хром, матовую черную или латунную фурнитуру, а унитазы и раковины — преимущественно белые, отмечает канал «REMPLANNER | СТУДИЯ ДИЗАЙНА | ПЛАНИРОВЩИК ДЛЯ РЕМОНТА».

Теплые бежево-коричневые тона сменились нейтральной палитрой: серым, белым, песочным. Яркие цвета добавляют только через съемные аксессуары. Одинаковые хромированные аксессуары из одного набора — привет из двухтысячных. Сегодня комбинируют фактуры: черный металл с деревом, латунь с керамикой, бетон со стеклом.

