Ученый объяснил, что может скрываться за привидениями в доме

К сожалению, многие из существующих исследований паранормальных явлений носят псевдонаучный характер: они основаны на неверной, неполной или искажённой научной информации либо недействительны из-за предвзятости, манипуляции, предположений или упущений. Но бывают и случаи, которые можно легко объяснить научно. Вот некоторые из них.

Бывают случаи явлений "призраков", которые подтверждаются изменениями магнитных полей, колебаниями давления или температуры, записанными изображениями, видео или аудио. Однако всё это не доказывает существования сверхъестественного, по мнению доктора Аластера Ганна, радиоастронома в Центре астрофизики Джодрелл-Бэнк при Манчестерском университете, так как между доказательствами и выводом нет логической связи.

У веры в привидения нет научного обоснования. Большинство потенциальных объяснений этого явления имеют экологическую или психологическую природу. Самое очевидное - это ошибочное восприятие совершенно нормальных явлений. Оно может происходить, например, из-за сонного паралича, при котором тело парализовано, как во сне, но разум полностью активен.

Галлюцинации могут быть связаны также с недосыпанием, сильным стрессом, электромагнитными колебаниями, инфразвуком (низкочастотным звуком) или просто высокой температурой. Определённую роль может играть в этом и, как ни странно, плесень. Некоторые её виды вызывают воспаление зрительного нерва и последующие галлюцинации. Эксперименты показали, что у лабораторных мышей вызывает страх Stachybotrys (чёрная плесень).

Согласно результатам одного исследования, дома, в которых якобы обитают призраки, статистически чаще содержат плесень. Другие учёные предположили, что химическая интоксикация может приводить к убедительным «сверхъестественным» галлюцинациям или ложным восприятиям. К веществам, которые могут такое вызывать, относят некоторые пестициды и формальдегид. Последний содержится в обработанной древесине, некоторых красках и лаках. В ряде случаев причиной появления призраков был также угарный газ (CO).