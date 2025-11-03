Почему декабрист не цветет и как это исправить одной подкормкой

Если вы хотите, чтобы ваш вечнозеленый рождественский кактус (декабрист) расцвел к декабрю примените один «секретный» октябрьский ритуал. После этого каждую зиму ваш подоконник будет напоминать вам о цветочном фейерверке.

Чаще всего все ждут появления первых бутонов, чтобы начать подкармливать. Но уже слишком поздно — цветение завязывается в октябре. В этот момент нужны фосфор и калий, а не азот, который стимулирует только рост зеленой массы.

Достаточно один раз в начале октября полить рождественский кактус раствором монофосфата калия. Хватит одного грамма порошка на литр теплой воды. Предварительно увлажните почву обычной водой, через десять минут внесите подкормку. Не повторяйте процедуру, перекорм только навредит, рассказала Елена Матвеева в своем блоге.

Однако одной подкормки недостаточно. Рождественский кактус любит прохладу и короткий световой день. После шести вечера не включайте рядом с ним незабываемый свет. А когда появятся первые бутоны, не перекладывайте горшок — цветок может их сбросить.

Если нет монофосфата калия, замените его золой (2 ст. л. на литр воды) или слабым раствором удобрения для цветущих растений. Только не подкармливайте больные растения и не вносите азотные удобрения.