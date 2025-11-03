Дедовский способ, который превращает герань в многолетник

Многие безжалостно выбрасывают почерневшую герань, не подозревая, что одно растение может жить 15 лет. Секрет долголетия кроется в правильной подготовке к зиме именно осенью.

© ГлагоL

С 10 по 20 сентября герань активно накапливает силы в корнях, готовясь к периоду покоя. Если упустить этот момент, растение войдет в зиму ослабленным. Опыт показывает: сентябрьская подготовка дает 80% приживаемости, тогда как октябрьская — лишь 50%.

Главные ошибки, которые губят герань:

Подкормка стимуляторами перед зимой (вызывает гниение)

Резкое понижение температуры (растение сбрасывает листья)

Попытка сохранить зимнее цветение (истощает ресурсы)

Использование торфяных смесей (закисают при зимнем поливе)

Частый полив как летом (зимой потребность в воде в 4 раза меньше)

Дедовский метод подготовки включает 5 этапов:

Выбор зеленых побегов длиной 10-12 см с 4-5 листьями Обрезка всех цветов и бутонов с прищипкой верхушки Посадка в субстрат из садовой земли, песка и золы (3:1:0,5) Размещение на северном подоконнике без сквозняков Сокращение полива до 1 раза в 2 недели зимой

Зимний уход требует особого внимания: полив водой с золой раз в месяц, постепенное снижение температуры до 12-15°C и полный отказ от подкормок. Признак здоровья — плотные зеленые листья без пятен, отмечает канал «Огородные шпаргалки».

Результат метода: герань живет 15 лет, ежегодно цветет с апреля по октябрь и дает до 12 черенков для размножения. Ключевые даты сентября: 10-15 — нарезка черенков, 16-20 — посадка, 21-25 — первый полив. Правильная зимовка превращает герань в многолетнее растение, которое с годами только крепнет.