Четыре дела, которые лучше не делать в своем доме

Иногда полезно отказаться от некоторых бытовых дел. Не поверите, но от них больше вреда, чем пользы. Вот четыре привычки, от которых лучше немедленно избавиться.

© ГлагоL

После стирки не стоит распахивать дверцу машинки настежь надолго. Со временем она может провиснуть от тяжести. Достаточно приоткрыть ее на пару часов. Кроме того, не старайтесь тщательно вытирать резиновую манжету насухо. Легкая влажность не страшна, а вот пересыхание вредит резине гораздо больше.

Не спешите сразу мыть сковородки. Не стоит сразу заливать их холодной водой. От перепада температур дорогая посуда может деформироваться. Чугунную посуду вообще лучше мыть минимально. Масло создает на ее поверхности защитный слой, а вековой нагар даже улучшает вкус еды.

Использовать средство для мытья посуды для фруктов точно не стоит. Химические компоненты могут остаться на поверхности, а затем легко попасть в ваш организм. Достаточно обильно прополоскать водой или раствором пищевой соды.

Некоторые продукты лучше не мыть вообще. Например, яйца. Мытье сокращает срок их хранения. Курицу тоже не рекомендуется мыть. Брызги воды разносят бактерии по кухне. Не переживайте, при варке все бактерии умрут, отмечает канал «Она знает».

