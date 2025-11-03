Эколог дал советы по выбору живой новогодней ели

Председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50», эколог Анатолий Баташев дал рекомендации по выбору живой новогодней ели.

«Потрогать иголки против роста. У свежей ели они будут гибкими, упругими и плотно держаться на ветках. Если хвоя осыпается — дерево срубили давно», — заявил эксперт в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, ветви ели должны быть эластичными и быстро возвращаться в исходное положение, а на стволе не должно быть глубоких трещин и следов плесени.

Ранее доктор экономических наук профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов выразил мнение, что не стоит рассчитывать на большие скидки перед Новым годом.