Эколог дал советы по выбору живой новогодней ели

Эколог Баташев дал советы по выбору живой новогодней ели
Председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50», эколог Анатолий Баташев дал рекомендации по выбору живой новогодней ели.
«Потрогать иголки против роста. У свежей ели они будут гибкими, упругими и плотно держаться на ветках. Если хвоя осыпается — дерево срубили давно», — заявил эксперт в беседе с 360.ru.
По словам специалиста, ветви ели должны быть эластичными и быстро возвращаться в исходное положение, а на стволе не должно быть глубоких трещин и следов плесени.
