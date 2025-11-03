Почему дует от нового окна и как это исправить

Если новое окно пропускает холод в районе петель, не стоит сразу винить установщиков или планировать замену. Часто причина — не дефект, а особенность прилегания створки в зоне петель. Решить проблему можно самостоятельно и почти бесплатно.

Первый шаг — проверка. Поднесите руку к месту, где створка крепится петлями к раме. Если чувствуется сквозняк, переведите окно на зимний режим с помощью шестигранного ключа. Это обеспечит более плотное прилегание, поясняет канал Блог строителя.

Если продувание осталось, поможет простой лайфхак. Купите в хозяйственном магазине самоклеящийся уплотнитель толщиной 2-3 мм. Нарежьте его на небольшие отрезки и аккуратно наклейте в зазор между створкой и рамой в проблемных местах. Уплотнитель заблокирует путь холодному воздуху, и окно станет герметичным. Стоимость решения — около 150 рублей, а результат почувствуется сразу.

