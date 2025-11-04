Прощай, химия: как использовать крапиву в огороде и дома

О пользе крапивы известно издавна, это растение никогда не считали сорняком, наоборот, универсальным помощником. Она не только подскажет, где плодородная почва, но и служит удобрением, источником витаминов и даже заменяет холодильник.

Крапива также может стать верным союзником в борьбе со слизнями и улитками. Достаточно разложить сорванные стебли вокруг грядок, и жгучий барьер защитит капусту и ягоды от прожорливых вредителей.

Кроме того, из крапивы получается отличное органическое удобрение — «бродилка». Для этого бочку на 2/3 заполняют измельченной зеленью и заливают теплой водой. Смесь настаивают на солнце, пока она не перестанет пениться и не потемнеет. Получившийся концентрат разводят водой, затем поливают и опрыскивают томаты, огурцы и капусту. Оставшуюся можно процедить и использовать как мульчу для смородины.

Крапиву также можно использовать как бактерицидное средство. Завернутое в ее листья мясо остается свежим без холодильника до четырех дней, а молоко — 2-3 дня. Рыбаки часто используют это растение, чтобы сохранить улов в жару, отмечает автор канала «УЧЕНЫЙ АГРОНОМ».

Это растение — и домашний косметолог. Настой крапивы, приготовленный не в металлической посуде, делает волосы густыми и шелковистыми, а при регулярном ополаскивании лицо становится чище, исчезают прыщи. Замороженные кубики льда из крапивного настоя тонизируют кожу и разглаживают морщины.

Ранее врач рассказал, что крапива поможет справиться с такими проблемами, как пониженный иммунитет, усталость и депрессия. Помимо этого, она содержит довольно много биоактивных веществ, в частности флавоноидов, витамина B9, или фолиевой кислоты, а также витамина С, писал «ГлагоL».